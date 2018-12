Belén Vosseberg ist Torjägerin aus Liebe zum Wasserball

Berlin. Bislang musste Wasserballerin Belén Vosseberg für jedes Heimspiel noch einen ziemlichen Aufwand betreiben. Erst ein Dutzend Stationen mit U- und S-Bahn, dann zwei Stunden mit dem ICE nach Hannover. Die 21-Jährige lebt zwar seit anderthalb Jahren in Berlin, spielte bis vor Kurzem aber noch für Waspo Hannover. „Für mich war jedes Spiel ein Auswärtsspiel“, sagt sie.

Seit dieser Saison spielt sie nun für das Frauenteam der Wasserfreunde Spandau. Jetzt ist sie von ihrer Haustür in fünf Minuten an der Schwimmhalle. Der Liebe wegen war die gebürtige Krefelderin einst nach Berlin gezogen. Sie ist mit Marko Stamm liiert, ebenfalls Spieler der Wasserfreunde und Sohn von Vereinspräsident Hagen Stamm. Aufgrund der heftigen Rivalität zwischen Spandau und Waspo hatte Vosseberg deshalb zunächst auch Bedenken gehabt, wie man in Niedersachsen reagieren würde. „Letztlich war das in Hannover aber überhaupt kein Thema. Man hat mich dort sehr gut aufgenommen.“

Am Sonntag geht es mit Spandau gegen ihr altes Team Waspo

Mit Waspo war Belén Vosseberg in der vergangenen Saison Vizemeister geworden, im Pokalwettbewerb erreichte der Klub ebenfalls das Finale. Dagegen ist die Mannschaft der Wasserfreunde ganz neu in der Bundesliga. Für das Duell am Sonntag (12 Uhr, Schwimmhalle Schöneberg) gegen den alten Klub sieht Vosseberg ihr Team dennoch nicht chancenlos. Die Spandauerinnen haben sich in ihrer ersten Saison das Ziel Halbfinale vorgenommen. „In zwei Jahren wollen wir dann deutscher Meister werden“, sagt Vosseberg. „Der Name Wasserfreunde Spandau steht nun einmal für Erfolg. Da können wir doch nicht sagen, dass wir uns mit Mittelmaß zufriedengeben.“

Zusammen mit Marko Stamm war Vosseberg im Sommer maßgeblich daran beteiligt, dass die Berliner nun auch im weiblichen Bereich durchstarten. Nicht alle im Verein waren davon gleich begeistert: Es gab durchaus Kritiker, die der Ansicht waren, eine Frauenmannschaft wäre das Letzte, was die Wasserfreunde brauchen.

Inzwischen haben sie ihre Meinung geändert, weil sie gesehen haben, wie professionell die Frauen an die Sache herangehen. Das Team trainiert zwölf Mal pro Woche – in Hannover gibt es im Vergleich dazu gerade einmal zwei Einheiten. Im ersten Saisonspiel gelang den Berlinerinnen ein Unentschieden gegen Chemnitz. „Das war fürs erste Mal schon sehr ordentlich“, meint Vosseberg, auch wenn man vereinzelt gemerkt habe, dass vielen Spielerinnen noch die Erfahrung fehlt.

Viele Spielerinnen waren vorher Schwimmerinnen

Für neun der 13 Spielerinnen im Aufgebot war es das erste Bundesligaspiel, für sieben von ihnen sogar das erste Wasserballspiel überhaupt. Viele von ihnen waren zuvor Schwimmerinnen und haben erst vor wenigen Monaten mit der neuen Sportart begonnen. Umso mehr wird es auf die Treffer von Belén Vosseberg ankommen. In Hannover wurde sie im Vorjahr Torschützenkönigin der Liga sowohl in der Hauptrunde als auch im Finalturnier, und auch bei der EM erzielte sie im Sommer die meisten Treffer im deutschen Team. Die Tempelhoferin wirft mit links, was für den Gegner schwerer zu verteidigen ist.

Bei den Wasserfreunden ist Vosseberg auch Mannschaftskapitänin und damit der verlängerte Arm von Marko Stamm. Sie hat kein Problem damit, dass ihr Freund zugleich auch ihr Trainer ist: „Wenn er einmal lauter wird, nehme ich das nicht persönlich. Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Dadurch, dass Marko auch selbst von seinem Vater trainiert wird, kennt er die Situation und weiß, wie er sich verhalten muss.“ Zur Partie gegen Hannover kommen ihre Eltern zu Besuch, schließlich hatte Vosseberg am Sonnabend auch noch Geburtstag. Groß gefeiert hat sie noch nicht, aber das will sie am Sonntag nach dem Spiel nachholen. Vielleicht darf sie dann auch gleich noch den ersten Spandauer Sieg bejubeln.