Antreiber mit Antrieb

Berlin. Jetzt ist er weg. Aber erst seit wenigen Tagen. Also war Eric Franke Anfang Dezember noch daheim in Hohenschönhausen. Ungewöhnlich für einen Wintersportler, purer Luxus sogar. „Vergangene Saison war ich 270 Tage unterwegs“, erzählt der Berliner. Im nacholympischen Jahr wurde der Weltcup-Beginn im Viererbob so weit nach hinten gelegt, dass endlich andere zu ihrem Recht kommen konnten. Franke ist „froh über jeden Tag, den ich mehr Zeit für die Familie hatte“.

Ein Sturz blieb ihm bisher erspart

Träge gemacht hat den Anschieber die lange Pause nicht, die am Sonnabend und Sonntag mit den ersten beiden Weltcup-Rennen in Winterberg endet. Sie führte ihm im Gegenteil ganz klar vor Augen, wie seine Zukunft aussehen soll. „Ich habe Blut geleckt, mein Antrieb ist noch größer als vorher“, sagt Franke. Bescheiden war sein Ehrgeiz nie, aber ein paar Tage im Februar und anschließend die Zeit des Verarbeitens dessen, was da passiert ist, löste in dem 29-Jährigen etwas aus. Bei den Olympischen Spielen in Südkorea gewann er im Bob von Nico Walther (28) die Silbermedaille. Nun hat er einfach Lust auf mehr, „möchte das wiederholen oder noch besser machen, dieses Feuer hat sich in mir nur noch verstärkt“, erzählt Eric Franke.

Dabei ist er noch nicht mal ein richtiger Bobfahrer, zumindest gemessen am Bobfahrer-Kodex. Der besagt, dass man schon einmal einen Sturz erlebt haben muss, bevor man offiziell in der Gilde angekommen ist. „Ich bin noch sturzfrei“, so Franke. Und er will es auch bleiben. Das Vertrauen in seinen Piloten ist groß, obwohl Walther in Südkorea einen Lauf im Zweierbob nicht auf den Kufen beendete. Aber Franke ist ja Viererspezialist. Allerdings noch nicht sehr lange, erst vor vier Jahren kam er zum Bobsport. Als ehemaliger Sprinter, der bei Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften sogar Medaillen gewann, konnte er auf einem hohen Leistungsniveau einsteigen: „Die harte Schule, mich hochzuarbeiten, musste ich nicht durchmachen.“ Wer weiter unten anfängt, landet bei unerfahrenen oder weniger talentierten Piloten öfter mal auf der Seite.

Sprintertypen wie der 29-Jährige sind gefragt

Seine Angewohnheit, im Bob die Augen zu schließen, stand für ihn nie infrage aufgrund der guten Lenker, die er gleich zum Beginn seiner Bobkarriere in Schwung bringen durfte. „Viel zu sehen gibt es da eh nicht während der Fahrt“, sagt er. Viel zu tun auch nicht. Fünf, sechs Sekunden bleiben, um den Schlitten auf Tempo zu wuchten. Den Rest macht der Mann an den Lenkseilen. Weil Franke auf Position vier sitzt, darf er am Ende auch noch bremsen. „Zeitlich gesehen ist der Anteil der Anschieber an der Fahrt relativ gering. Aber die Auswirkungen eines guten oder schlechten Starts sind wirklich enorm“, sagt er. Der Vorsprung oder Rückstand, der oben entsteht, vergrößert sich im Lauf der Fahrt meist. Deshalb ist es so wichtig, sich keine Fehler zu erlauben beim Start.

Für die etwa 50 Meter, die die Anschieber laufen, betreiben sie einen riesigen Aufwand. In bis zu zehn Einheiten pro Woche werden Kraft und Schnelligkeit trainiert. Im Sommer tut Franke das meist in Berlin, am Olympiastützpunkt hat er alles, was er braucht. Deshalb lässt sich die Heimat gut mit der Sportart vereinen. Für spezifisches Bob-Training muss er nach Riesa, Altenberg oder Oberhof. Ursprünglich hatte Franke nie an eine Bob-Laufbahn gedacht, weil er annahm, nicht in das klassische Bild des Anschiebers zu passen. „Riesenkerle, die so breit wie hoch sind und dementsprechend schwer.“ Aber das Bild wandelte sich, Sprintertypen wie er sind inzwischen gefragter. Wobei Franke mit 1,91 Metern und 94 Kilogramm auch nicht gerade schmächtig ist. Florian Kunze, sein langjähriger Freund und Nachbar aus Kindheitstagen, der selbst Anschieber ist, überzeugte ihn schließlich, das Metier zu wechseln.

Auf schwierigen Pister ist Walther am stärksten

Jetzt ist er derjenige, der noch schiebt, wenn die anderen schon einsteigen. Weil er seine Höchstgeschwindigkeit dabei am besten ausspielen kann. Franke und die beiden anderen Anschieber, Paul Krenz (27) und Alexander Rödiger (33), tragen vielleicht sogar noch ein wenig mehr Verantwortung für den Erfolg als andere Crews. Denn Pilot Walther ist athletisch etwas im Nachteil, gerade gegenüber dem starken deutschen Konkurrenten Francesco Friedrich (28), dem Olympiasieger 2018 in Zweier und Vierer. „Dafür haben wir den Piloten, der am besten fährt“, sagt Franke. Gerade auf technisch anspruchsvollen Bahnen kommen die Künste von Walther daher am besten zum Tragen. Auf solchen Bahnen wie in Whistler (Kanada) etwa, wo die Weltmeisterschaft im März stattfindet.

Der Titel dort ist das große Ziel für diese Saison. „WM-Bronze habe ich, Olympia-Silber. Da fehlt noch eine Farbe“, sagt Eric Franke. Ihm fehlt auch noch etwas anderes. Das Gefühl, Olympia genießen zu können. In Südkorea erlebte der Berliner seine ersten Spiele: „Da war alles neu, wir waren am letzten Tag dran. Das olympische Flair ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.“ Mit dem durch das Silber sogar verstärkten Ehrgeiz sollte sich die Chance ergeben, die Spiele noch einmal etwas bewusster erleben zu können.