Lisa Unruh hat den Bogen raus

Berlin. Soll sie ehrlich sein? Die Antwort auf die Frage nach den Feiervorlieben stellt Lisa Unruh vor eine schwierigere Aufgabe als eine 70 Meter entfernte Zielscheibe, die sie mit einem Pfeil treffen soll. Na klar, so ehrlich wie es geht, möchte sie bitte sein. Und dann offenbart sich, dass der Hintergrund ihr liebster Aufenthaltsort ist. Nicht etwa der Mittelpunkt, „der liegt mir nicht zu 100 Prozent“, erzählt Lisa Unruh. Aber sie akzeptiert es, hin und wieder in selbigem zu stehen.

Wenn der Anlass so besonders ist wie am Sonnabend, fällt das auch gar nicht so schwer. Und ganz ehrlich, in diesem Fall „freue ich mich mega“. Vielleicht nicht unbedingt über das Rampenlicht, aber umso mehr über den Umstand, der sie in dieses gedrängt hat. Berlins Sportlerin des Jahres wurde die 30-Jährige – und im Estrel vor 2000 Gästen bei der Sportler-Gala geehrt.

Eine riesige Sache, für Lisa Unruh, für das Bogenschießen. Das ist ja nicht der Sport, mit dem man hierzulande berühmt wird. Doch die Berlinerin, die schafft plötzlich was. „Ich bin tatsächlich überrascht und merke langsam, dass dieser Sport mehr wertgeschätzt wird, dass es keine Eintagsfliege ist“, sagt Unruh. Vor zwei Jahren hatte sie schon einmal gewonnen, Bogenschießen zum ersten Mal überhaupt nach 38 Jahren Sportlerwahl ganz oben auf das Treppchen geführt. Eine logische Wahl, denn 2016 gewann sie Silber bei den Olympischen Spielen in Rio.

Die Bogenschützin bewegt etwas in ihrem Sport

Diesmal gab es keine olympischen Ehren, ein ganz normales Jahr liegt hinter den Sommersportarten. Kein Jahr, in dem das Bogenschießen viel Beachtung erhält. Trotzdem steht Lisa Unruh wieder ganz oben, das macht sie stolz. „Ich werde wahrgenommen und habe für meinen Sport offensichtlich etwas bewegt“, erzählt die Schützin, die auch in diesem Jahr natürlich einiges geleistet hat.

Drei Weltmeistertitel eroberte sie, zwei mit dem Feldbogen im Einzel und im Team, einen mit dem Recurvebogen im Hallen-Team. Keine der drei Disziplinen ist olympisch – aber Lisa Unruh dennoch die große Siegerin. Weil sie neue Horizonte eröffnet. Öfter ist sie beim Schnupperschießen, „da habe ich noch keinen Menschen erlebt, der es nicht toll findet“, sagt Unruh.

Seit ihrem großen Olympiaauftritt kommen immer mehr Kinder in die Vereine, sodass es schwierig wird, alle auszubilden. Drei Mädels, mit denen sie mal ein bisschen trainiert und danach gegrillt hat, starteten kurz darauf sogar bei Instagram eine Lisa-Unruh-Fanseite. Das ist der Beweis für das, was sie hofft zu sein: „Authentisch und sympathisch“. Im Fernsehen hatte sie auch einige Auftritte. Bogenschießen gewinnt dank ihr tatsächlich an Popularität.

Jonas Müller, Alba und Stelian Moculescu gewinnen auch

Einen Grund sieht die Berlinerin auch in der guten Aufbereitung des Wettkampfes für das Fernsehen, wie es schon bei Olympia war. Wenige Athleten im Duell, alles ist übersichtlich. Das ZDF erzielte damit starke Quoten, kein Zufall also, dass das Bogenschießen im nächsten Jahr mit von der Partie ist bei den Berlin Finals, wo zehn deutsche Meisterschaften parallel in der Hauptstadt ausgetragen werden.

„Das ist ein guter Schritt für die Sportart. Bogenschießen ist spannend, man muss es nur richtig machen und verkaufen. So wie es gerade läuft, ist es richtig gut für uns“, sagt Lisa Unruh, die bereits beim Weltcup im Sommer in Berlin, wo sie Zweite wurde, mehr Aufmerksamkeit registrierte.

Über eine mangelnde Wahrnehmung können sich die Sieger bei den Männern nicht beklagen. Offiziell ist es nur ein Gewinner, nämlich Jonas Müller (23). Doch der Verteidiger des EHC Eisbären, der am Sonntag gegen Wolfsburg spielt (14 Uhr, Mercedes-Benz Arena), stand auch stellvertretend für seine Kollegen Frank Hördler (33) und Marcel Noebels (26) zur Wahl, mit denen er gemeinsam bei den Olympischen Spielen in Südkorea mit dem deutschen Eishockeyteam sensationell Silber gewann und nun auch gemeinsam geehrt wurde. Das gab es noch nie. Bei den Mannschaften kamen die Basketballer von Alba Berlin auf Platz eins, bei den Trainern/Managern setzte sich Stelian Moculescu (68) durch, der die BR Volleys zum Meistertitel führte.

Große Trainingshalle als Zukunftstraum

Und wohin führt Lisa Unruh das Bogenschießen noch? Vielleicht in eine Trainingshalle. Das ist so ein Zukunftstraum, eine eigene Halle für die olympische 70-Meter-Distanz haben die deutschen Bogenschützen nicht. „Das ist ein extremer Nachteil gegenüber den anderen Nationen.“ Für das Sportforum ist eine Halle in Planung, aber es stockt alles flughafenmäßig. Möglich, dass der zweite Sieg von Lisa Unruh bei den Sportlern des Jahres ein bisschen Dringlichkeit in die Sache bringt. Das wäre auch ein großer Erfolg.