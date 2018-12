BBL: FC Bayern München gegen Alba Berlin live im TV & Ticker

Topduell in der BBL: Am Sonntag trifft Alba Berlin auf den FC Bayern München. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München. Die Berliner siegten am letzten Spieltag in eigener Halle gegen die Fraport Skyliners Frankfurt mit 87:74 (49:39). "Wir haben anfangs nicht gut getroffen, aber dafür gut verteidigt", meinte Albas Point Guard Stefan Peno: "So haben wir das Spiel kontrolliert".

Doppelte Premiere für Moritz Wagner

Jetzt kommt es am Sonntag (16. Dezember, 15 Uhr) zum Spitzenduell in der BBL. Alba Berlin fordert auswärts den Spitzenreiter aus München heraus. Das letzte Aufeinandertreffen gab im Juni diesen Jahres im fünften Spiel des Saisonfinales. Bekanntlich mit dem besserem Ausgang für die Münchener, die das Spiel mit 106:85 gewannen und die Serie mit 3:2.

FC Bayern München gegen Alba Berlin live im Free-TV & Stream

Das Spiel der Albatrosse gegen den FCB wird live von Sport1 übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung am Sonnabend (16. November) um 15.00. Für alle Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit der Sport1-App einen mobilen Service, der es ermöglicht, das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Alle Spiele der BBL werden außerdem live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot drei Monate lang gratis (danach 9,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomb asketball.de live abgerufen werden

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen den FCB können online auf der Internetseite der Bayern erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Sonntag (16. Dezember) um 15.00 Uhr im Audi Dome statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Alba Berlin

