Saison-Aus für Skistar Dreßen

Berlin. Hiobsbotschaft für die deutschen Wintersportler: Abfahrts-Star Thomas Dreßen hat sich in der Nacht zu Sonnabend in Beaver Creek (USA) das Kreuzband gerissen. Für ihn ist die Saison beendet. Deutlich erfreulicher verlief das Wochenende für die Nordischen Kombinierer. Eric Frenzel und Fabian Rießle landeten beim Massenstart in Lillehammer auf Platz zwei und drei.

Ski Alpin: Thomas Dreßen lag hilflos im Fangzaun und schrie vor Schmerz, und wenn dieser Bär von einem Skifahrer nicht von allein wieder aufsteht, ist klar: Es muss etwas Fürchterliches passiert sein. Der Kreuzbandriss des Abfahrt-Stars in Beaver Creek ist der Gau für den ohnehin nicht vom Glück verfolgten deutschen Alpin-Sport.

Dreßen und die sportlich Verantwortlichen zeigten aber sogleich großen Kampfgeist. „Wir sind traurig mit dem Thomas. Niedergeschlagen sind wir aber nicht“, sagte Cheftrainer Mathias Berthold. Den Sturz des 25 Jahre alten Mittenwalders habe „ein kleiner Konzentrationsfehler“ ausgelöst. Dreßen befand sich da noch im Krankenhaus in Vail – dort, wo ein Jahr zuvor Felix Neureuther, der andere deutsche Alpin-Star bei den Männern, ebenfalls mit einem Kreuzbandriss gelandet war. „Thomas ist ein Super-Bursch, er zeigt in diesem Moment sehr viel Größe“, sagte Berthold: „Seine mentale Stärke wird ihm helfen, darüber hinwegzukommen.“

Mentale Stärke wird Dreßen, im Januar Sieger auf der legendären Streif in Kitzbühel, brauchen – schließlich ist die Diagnose niederschmetternd: Riss des vorderen und hinteren Kreuzbands, dazu eine ausgekugelte Schulter. Montag soll Dreßen in die Heimat zurückkehren. Die Saison ist für ihn beendet.







Nordische Kombination: Stark gelaufen und gut gesprungen, doch zum Sieg reichte es nicht. Jarl Magnus Riiber hat den deutschen Kombinierern erneut den Sieg vor der Nase weggeschnappt. Beim ersten Massenstart-Wettbewerb nach zehn Jahren eskortierten die Olympiasieger Eric Frenzel und Fabian Rießle am Sonnabend den norwegischen Jungstar auf dem Podest. Nach zehn Kilometer Laufen und dem folgenden Sprung war Riiber in Lillehammer (Norwegen) mit 100 Metern nicht zu schlagen, nachdem er im Lauf Platz fünf erreicht hatte. Der Vorsprung, den sich Frenzel als Dritter und Rießle als Zweiter in der Loipe erarbeitet hatten, war nicht groß genug. „Ich bin dennoch sehr zufrieden. Im Lauf hat es wie schon am Freitag ganz ordentlich geklappt, im Springen gab es bei endlich einmal fairen Bedingungen Fortschritte“, sagte Frenzel, der sich Riiber am Freitag auf der Ziellinie geschlagen geben musste.

Skispringen: Stephan Leyhe (Willingen) ist beim Weltcup in Nischni Tagil (Russland) nur knapp an der zweiten Podestplatzierung seiner Karriere vorbeigeflogen. Beim Sieg des Norwegers Johann Andre Forfang wurde der 26-Jährige nach einem starken zweiten Durchgang noch Vierter. Karl Geiger (Oberstdorf) landete auf Rang zehn, Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam nicht über Platz 13 hinaus. Vorjahressieger Richard Freitag (Aue) verpasste erstmals seit Februar 2017 den zweiten Durchgang. „Das ist sehr ärgerlich. Ich hatte zu wenig Druck an der Kante“, sagte Freitag.

