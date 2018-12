Handball: Füchse Berlin gegen Bergischer HC live im TV & Stream

Duell in der HBL: Am Sonntag treffen die Füchse Berlin auf den Bergischen HC. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Die verletzungsgeplagten Füchse Berlin verloren am letzten Spieltag das Topspiel gegen den THW Kiel. In einem engagierten Spiel konnte sich der Handball-Bundesligist ohne neun Verletzte am Ende nicht belohnen und unterlag mit 22:26. „Unsere Mannschaft hat gut gekämpft, alles gegeben, was wir haben“, sagte Fabian Wiede. Der Füchse-Rückraumspieler hatte in der 19. Minute nach überstandener Schienbeinverletzung sein Comeback gefeiert. „Ich hab mich gut gefühlt. Wollte aber erstmal reinkommen und gucken, ob alles hält“, sagte Wiede.

Jetzt geht es für die Füchse am Sonntag (2. Dezember, 16 Uhr) gegen den Aufsteiger Bergischer HC. Der BHC ist erster und punktgleicher Verfolger der Füchse. „Die haben einfach eine richtig gute Mannschaft, viele international anerkannte Spieler, Nationalspieler“, sagte Füchse-Coach Velimir Petkovic. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Februar 2017 gewann der BHC knapp mit 30:29.

Füchse Berlin gegen Bergischer HC im TV & Stream

Das Heimspiel der Füchse gegen den BHC kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (2. Dezember) um 15.30 Uhr. Ab 16.00 schaltet Sky dann live zum Spiel. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Heimspiel der Füchse gegen den Bergischen HC können online auf Internetseite der Füchse erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (2. Dezember) um 16.00 Uhr sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. Bergischer HC

