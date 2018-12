BBL: Alba Berlin gegen Fraport Skyliners Frankfurt live im TV & Ticker

BBL: Am Freitag empfängt Alba Berlin die Skyliners Frankfurt

Trotz vieler Verletzter gewann Alba Berlin am letzten Spieltag überzeugend mit 94:75 in Würzburg. "Es ist eigentlich gar nicht zu sehen, dass irgendwo eine Lücke entstanden ist", befand Kapitän Niels Giffey, der mit 25 Punkten und zwei Rebounds der überragende Akteur war. Für den gebürtigen Berliner war es eine neue Liga-Bestleistung. Voll des Lobes war auch Alba-Manager Marco Baldi: "Unsere Punkte entstehen immer auch aus dem Mannschaftsspiel. Da setzt jeder den andern in Szene. Das ist unsere Qualität".

Doppelte Premiere für Moritz Wagner

Jetzt geht es für die Berliner am Freitag (7. Dezember, 20.30 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena gegen die Fraport Skyliners Frankfurt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der BBL im April 2018 gewannen die Füchse souverän mit 109:69.

Alle Spiele der BBL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot drei Monate lang gratis (danach 9,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomb asketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Heimspiel gegen Fraport Skyliners Frankfurt können online auf der Alba-Internetseiter erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Freitag (7. Dezember) um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. Fraport Skyliners Frankfurt

