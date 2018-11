Thomas Dreßen ist jetzt mutiger

Skistar Thomas Dreßen will seinen Streif-Sieg wiederholen. Am Sonnabend beginnt für den Kitzbühel-Gewinner der Weltcup.

Essen. Es muss an ihren geografischen Wurzeln liegen, dass zumindest zwei der prominentesten deutschen Wintersportler eine gewisse Nähe zum FC Bayern München pflegen. Der Chiemgauer Andreas Wellinger zum Beispiel, seit gut einem Jahr Wahl-Münchner, ist Anhänger des Fußball-Rekordmeisters. Der Skisprung-Olympiasieger begleitete den Klub in diesem Sommer auf dessen USA-Tour. Und dann ist da noch Thomas Dreßen. Auch der Skirennläufer, in Mittenwald geboren und inzwischen in Scharnstein am Traunsee im südlichen Nachbarland beheimatet, empfindet Sympathien für die Fußball-Bayern.

In einer Reihe mit Größen wie mit Ferstl und Cuche

Dreßen traf schon Thomas Müller zum interdisziplinären Trikottausch. „Naaa“, sagt Dreßen oberbayrisch-österreichisch langgezogen und zieht die Augenbrauen hoch. Das Leibchen mit der Nummer 19 hat er Müller natürlich nicht gegeben, „das hängt in Scharnstein beim Fanklub“. Zumal ja das Starttrikot vom Kitzbühel-Triumph nicht mit dem Shirt eines Fußball-Weltmeisters gleichzusetzen sei.

Thomas Dreßen, seit Donnerstag 25 Jahre alt, würde sich vermutlich zuallerletzt derart überlegen fühlen. Wenn Dreßen unter Kollegen ist, herrscht stets Gaudi. Privat mag er es bodenständig und zurückhaltend. Sofern er nicht auf Skiern steht und mit bis zu 140 km/h eine zur Eisbahn präparierten Piste herunter peitscht. So wie auf der Streif, vor der Dreßen am 20. Januar dieses Jahres aus Respekt im Schnee kniete. Weil ihn der sensationelle Abfahrtssieg – der erste deutsche seit Sepp Ferstl 1979 – in eine Reihe brachte mit den Größten seines Sports: mit Didier Cuche (Schweiz), mit Hermann Maier, mit Franz Klammer (beide Österreich). Die Bussi-Bussi-Gesellschaft Kitzbühels weiß nun auch mit Thomas Dreßen etwas anzufangen, spätestens wenn sie den Namen auf der Gondel der Hahnenkammbahn liest, mit der jeder Sieger gewürdigt wird.

An diesem Wochenende beginnt für Dreßen und die alpinen Speedfahrer im kanadischen Lake Louise der neue Weltcup: Sonnabend (20.15 Uhr) gibt es die Abfahrt, tags darauf den Super-G (20 Uhr/jeweils Eurosport). Was macht eine Saison mit Streif-Sieg, Gesamtweltcup-Platz drei in der Königsdisziplin und Rang fünf bei der olympischen Abfahrt mit so einem jungen Mann? Mit einer Bärenruhe sagt Thomas Dreßen: „Eigentlich hat Kitzbühel keinen Einfluss mehr, denn kaufen kann ich mir dafür nichts mehr.“

Was sich in erster Linie auf die sportliche Zukunft bezieht, die sich jeder Athlet neu erarbeiten muss. Ansonsten kann sich Dreßen schon mehr leisten, Erfolg und Aufmerksamkeit ziehen Sponsoreninteresse nach sich. Wobei er sich auch vorbehält, nicht alles mitzumachen. Eine Liste habe er abgearbeitet: „Mei, das gehört halt dazu.“ Angenehm waren für ihn Termine beim Formel-1-Rennen in Spielberg und beim DTM-Besuch am Norisring. „Sobald es um Motorsport geht, bin ich dabei“, sagt der leidenschaftliche Harley-Fahrer. Aber wenn er für den Kantenhersteller an seinen Skiern einen Vortrag über Stahl halten soll, schüttelt Thomas Dreßen mangels Fachwissen mit dem Kopf.

Stattdessen hat er den Sommer genutzt, um die Balance zwischen Kopf, Körper und Material wieder herzustellen. „Gesundheitssport ist’s koana“, sagt das Kraftpaket, Gelenke und Muskeln werden während zweieinhalb Minuten überwiegender Schussfahrt arg beansprucht. „Es hat schon mal gezwickt, aber ich fühle mich gesund.“ In Chile wurde einen Monat gut trainiert, Dreßen hat für einen Winter mit WM (5. bis 17. Februar in Are/Schweden) viel am Arbeitsgerät ausprobiert. „Als Skifahrer ist man nie perfekt. Aber wenn man aus der Vorsaison weiß, welches Setup funktioniert, beruhigt das.“

Stete Begleiter des Ski-Weltcups äußern ohnehin keinerlei Zweifel, aber Dreßen will sich trotzdem noch beweisen, keine Eintagsfliege zu sein – was mit dem Weltcupsieg im März in Kvitfjell längst belegt ist. Aber in den Rennen können mindestens zehn Geschwindigkeitsfanatiker den Sieger unter sich ausmachen – und am häufigsten heißt der noch Aksel Lund Svindal (Norwegen) oder Beat Feuz (Schweiz). „Wenn man Kitzbühel gewinnt, und das war mein Traum von klein auf, merkt man: Das ist ein realistisches Ziel, das man weiter verfolgen kann. Also will ich das wieder schaffen“, sagt Thomas Dreßen.

Was Kitzbühel angeht, wird er sich in diesem Winter mit einer niedrigeren Startnummer als mit der 19 aus dem Starthäuschen die Mausefalle hinunterstürzen. „Ich habe keine Lust, dass das ein einmaliger Geschichtsbuch-Eintrag wird“, sagt Dreßen. Sollte er die Streif nochmal als Schnellster bezwingen, könnte er dann auch das Siegertrikot mit dem Bayern-Profi Thomas Müller tauschen.