Heute steigt das dekadenteste Duell der Golf-Historie

Berlin/Las Vegas. Die Luft ist dünn geworden an der Spitze des Profigolfs. Der Amerikaner Brooks Koepka (28) hat 2018 zwar die beiden Major-Turniere US Open und PGA Championships gewonnen und wurde von den Kollegen auch zum „Spieler des Jahres“ gekürt. An der Spitze der Weltrangliste wurde er aber am Montag nach nur einer Woche verdrängt vom Engländer Justin Rose (38). Ganz oben standen in diesem Jahr auch schon die US-Profis Dustin Johnson (34) und Justin Thomas (25), aber gesprochen wird dieser Tage über keinen von ihnen. Alle Aufmerksamkeit kapern mal wieder Tiger Woods (42) und Phil Mickelson (48).

Die Altmeister liegen zwar nur noch auf Rang 13 beziehungsweise 27 der Weltrangliste und ihre letzten Majorsiege liegen nun schon zehn beziehungsweise fünf Jahre zurück, aber im elitären Golfsport zählte ja schon immer nur das Preisgeld – und da liegen Woods (115 Millionen Dollar) und Mickelson (88 Millionen Dollar) im Karriere-Ranking immer noch ganz weit vorn. Und treiben die finanzielle Perversion ihres Sports nun auch noch in neue Dimensionen. Für Bezahlfernsehsender liefern sich die einstigen Rivalen, die längst Freunde geworden sind, heute nun „The Match“ - bei dem sportlich bedeutungslosen Privat-Duell auf dem Shadow Creek Golf Course in Las Vegas geht es um neun Millionen US-Dollar für den Sieger.

Mickelson setzt schon 200.000 Dollar auf Birdie am ersten Loch

Es ist der Versuch, eine neue Form des Sport-Entertainments zu etablieren: Golf als reine Show, frech und kurzweilig, statt teils langatmiger Übertragungen von Turnieren auf der US-Tour. „Da das Duell im Bezahlfernsehen gezeigt wird, gibt es keine Werbepausen, und die Zuschauer bekommen all die interessanten Sachen mit, die wir zwischen den Schlägen so erzählen werden“, trommelt Mickelson. Das Interesse wird auch noch mit Wetten untereinander angekurbelt, so setzte Mickelson bereits 200.000 Dollar darauf, dass er am ersten Loch ein Birdie spielt. „Das ist ein Match, das unterhalten und Spaß machen soll“, erklärte Woods in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender TNT. „Ich freue mich darauf. Es ist etwas, das es vorher noch nie gegeben hat.“

„The Match“ wird am Tag nach Thanksgiving zur besten Sendezeit auf mehreren Bezahlsendern übertragen - rund 20 Dollar müssen berappt werden. In Deutschland ist das Duell am Freitag ab 21 Uhr auf Sky Select für 15 Euro extra zu sehen. Mit auf den Platz dürfen übrigens nur Fernsehleute, Helfer, Sponsoren und ein paar Promis.

Jüngere Kollegen reagieren kritisch und mit Ignoranz

Das von Gier getriebene Projekt mag nicht nur weniger gut Situierten obszön anmuten, sogar den Kollegen an der aktuellen Spitze des weißen Sports missfällt die Dekadenz der beiden Altvorderen, die beim Ryder Cup Ende September in Paris nicht mithalten konnten und teilweise von den Gegnern sogar vorgeführt wurden. „Die Chancen, dass ich das bestelle, tendieren gegen null. Ich werde mir Fußball anschauen“, twitterte der Weltranglistenvierte Justin Thomas. Auch der viermalige Major-Champion Rory McIlroy ist „The Match“ am Freitag keinen Penny wert. „Ganz ehrlich, wenn sie es vor 15 Jahren gemacht hätten, wäre es toll gewesen. Aber heutzutage schießt es über das Ziel hinaus“, sagte der 29-jährige Nordire.

Umgehend hatten die Stars übrigens versprochen, einen Teil des „lächerlich hohen Preisgeldes“ (Mickelson) zu spenden – wohl auch, um aufkommender Dekadenz-Kritik Wind aus den Segeln zu nehmen. Allerdings wurde nachfolgend bekannt, dass das Geld natürlich nur bei jenen Stiftungen landet, die ihnen auch gehören.