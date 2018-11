Wasserball: Spandaus Frauen sind endlich gleichberechtigt

Berlin. Am Sonnabend heißt es für Marko Stamm: „Ladies first“. Der Spandauer Wasserballer ist wegen Verletzung derzeit zwar ohnehin außer Gefecht gesetzt, doch selbst wenn er fit gewesen wäre, hätte er an diesem Tag wohl auf einen Einsatz im Bundesligateam verzichtet. Stattdessen wird Stamm als Trainer am Beckenrand stehen, wenn die Frauen der Wasserfreunde in Chemnitz ihre Erstligapremiere feiern.

Bereits in den 1980er-Jahren hatte Spandau zeitweilig ein Frauenteam in der damaligen Berlin-Liga am Start gehabt. Danach war der weibliche Bereich beim Rekordmeister der Männer-Bundesliga jedoch lange Zeit verwaist gewesen. Erst vor zwei Jahren kam die Idee wieder auf, ein Frauenteam ins Becken zu schicken. Die Spielerinnen der SG Neukölln, die sich 2016 gerade aus der Bundesliga zurückgezogen hatten, waren damals auf der Suche nach einer neuen sportlichen Bleibe; zudem suchten gleich mehrere Schwimmerinnen eine neue Herausforderung. Einige von ihnen kannte Marko Stamm noch von früher: Auch der heutige Nationalspieler war als Jugendlicher zunächst lange Jahre geschwommen, ehe er mit 13 Jahren zum Wasserball wechselte.

Nur drei Vereine, die Männer- und Frauen-Bundesligateams haben

Stamm hatte damals gerade frisch seinen Trainerschein gemacht und bot an, die Frauen zu unterstützen. Eigentlich wollte er nur interimsweise aushelfen, doch als es nun ernst wurde mit der ersten Liga und ein Betreuer gesucht wurde, war der 30-Jährige die erste Wahl. Selbst die Wasserball-Liga kam ihm entgegen und versucht, den Spielplan der Frauen soweit es geht mit seinen eigenen Einsätzen abzustimmen. Angesichts von zuvor gerade einmal noch sechs Vereinen in der Bundesliga wurden die Spandauer von der Liga mit offenen Armen empfangen.

Neben Waspo Hannover und Bayer Uerdingen ist Spandau jetzt einer von nur drei Vereinen, die bei beiden Geschlechtern ein Bundesligateam hat. „Dass die Wasserfreunde sich jetzt auch bei den Frauen engagieren, ist ein wichtiges Zeichen für den deutschen Wasserball“, meint Stamm. Mit seiner Freundin Belén Vosseberg, der erfolgreichsten deutschen Werferin beim diesjährigen EM-Turnier, sowie Jennifer Stiefel, die bei der DM-Endrunde im Mai als beste Spielerin geehrt wurde, wechselten gleich zwei deutsche Nationalspielerinnen in die Hauptstadt. Auch die Schweizerin Athina Grandis ist Auswahlspielerin ihres Landes. All das unterstreicht, dass die Berliner nicht einfach nur mitspielen wollen, sondern deutlich höhere Ziele anpeilen. Marko Stamm sagt: „Wir wollen eine Medaille holen. Halbherzige Dinge machen wir in Spandau nicht.“