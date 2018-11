Istaf Indoor wird zum Kampf der Geschlechter

Im Februar treten erstmal Frauen und Männer im Diskus-Team gegeneinander an.

Berlin. Die Nachricht des Tages war offensichtlich, noch bevor die Pressekonferenz zum Istaf Indoor überhaupt begonnen hatte. Auf dem Podium saßen Christoph Harting und Shanice Craft, zwei Diskuswerfer also. Somit war klar, dass es auch bei der sechsten Auflage des weltgrößten Leichtathletik-Hallenmeetings am 1. Februar 2019 erneut einen Diskuswettbewerb geben wird.

Vor fünf Jahren hatte Christophs Bruder Robert Harting gemeinsam mit Meetingdirektor Martin Seeber die Idee für einen solchen Wettkampf in der Mercedes-Benz Arena ausgeheckt. Nach dem Rücktritt des dreimaligen Weltmeisters hatten die Organisatoren kurzzeitig erwogen, die Disziplin aus dem Programm zu streichen, diesen Gedanken aber schnell wieder verworfen.

Auch Sprint-Star Gina Lückenkemper ist dabei

„Es ist unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Seeber. Für 2019 hat er sich etwas Neues ausgedacht: einen Kampf der Geschlechter. Je vier Frauen und Männer treten gegeneinander an; die Bestweiten werden für die Teamwertung addiert. Dabei werfen die Frauen mit dem Ein-Kilo-Diskus, die Männer mit einer doppelt so schweren Scheibe. Christoph Harting kann dem Mannschaftssport eigentlich nicht viel abgewinnen. „Wenn ich verliere, weil jemand anderes seine Leistung nicht bringt, rege ich mich darüber auf“, so der Olympiasieger. Für das Istaf Indoor macht der Mann vom SCC Berlin eine Ausnahme, zumal es auch eine Einzelwertung gibt.

„Ich denke, dass wir Männer gewinnen werden, weil wir viel mehr Erfahrung haben. Für uns Werfer ist das Istaf Indoor ja der einzige Hallenwettbewerb weltweit. Und wir Männer haben es bereits fünf Mal erlebt, die Frauen nur einmal“, sagt Harting. 2015 hatte es gemischte Teams gegeben. Shanice Craft war damals schon dabei und erzielte mit 62,07 Metern den bis heute bestehenden inoffiziellen Hallenweltrekord. Die EM-Dritte, die vor einem Wechsel zum SCC steht, hält dagegen: „Wir Frauen werden oben stehen. Frauen haben einfach die besseren Nerven. Wir werden das Ding rocken!“ Mit Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich), den Hürdenläuferinnen Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder sowie Deutschlands bester Sprinterin Gina Lückenkemper haben sich auch für die sechs weiteren Disziplinen große Namen angekündigt.