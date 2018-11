Spandau 04 startet erstmals mit Frauenteam in Bundesliga

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 spielt erstmals mit einem Frauen-Team in der Bundesliga.

Berlin. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 will neuerdings auch mit einem Frauen-Team für Erfolge sorgen. Seit 1979 gewannen die Männer 87 nationale und internationale Titel. Für diese Spielzeit meldeten die Berliner erstmals ein Team für die sieben Clubs starke Frauen-Bundesliga. Spandau ist neben Waspo 98 Hannover und Bayer Uerdingen 08 einer von drei Vereinen, die in beiden Geschlechtern ein Bundesligateam ins Rennen schicken.

Am Samstag (17.00 Uhr) bestreitet das Team beim Vorsaison-Vierten SC Chemnitz 1892 das mit Spannung erwartete Debüt. Trainer ist Männer-Kapitän Marko Stamm, aktuell verletzt und im Becken nicht einsetzbar. Der Nationalspieler kam, sagte er lachend, "auf den Flügeln der Liebe" zum Frauen-Wasserball. Seine Freundin Belén Vosseberg, die am 15. Dezember 21 Jahre alt wird, gehört mit fast 50 Länderspielen seit 2014 zu den Besten der Auswahl. Sie hat jahrelang für Uerdingen und zuletzt für Waspo 98 gespielt. Seit zwei Jahren ist sie mit Marko liiert. "Am Abendbrot-Tisch haben wir mit meinem Vater rumgesponnen und schließlich die Idee vom Frauen-Team ausgeheckt", erzählte Stamm.

Der Vater ist Hagen Stamm, Wasserball-Ikone, Bundestrainer und 04-Präsident. In der Vorsaison war Vosseberg mit Hannover DM-Zweite und Torschützenkönigin sowohl in der Haupt- als auch in der Endrunde. Neben der Studentin (Business Administration) kam mit Jennifer Stiefel (26/zuvor Nikar Heidelberg) eine weitere erfahrene Nationalspielerin zu Spandau. Bei der DM-Endrunde im Mai wurde sie als beste Spielerin geehrt. Sie stammt aus einer Wasserball-Dynastie. Vater Jürgen war Auswahlkollege von Hagen Stamm. Zusammen wurden sie 1981 Europameister.

Der 04-Kader von aktuell 21 Frauen kann sich sehen lassen. "Vor eineinviertel Jahren haben wir mit vier Mädels das erste Training absolviert, jetzt treten wir mit klaren Zielen an und wollen nicht nur simpel dabei sein", sagte Stamm junior. Die Spielerinnen wurden aus verschiedenen Sportarten rekrutiert, vor allem dem Schwimmen. "Damit haben sie eine gute Vorausbildung. Vier Mädels schaffen die 100 Meter Freistil unter einer Minute. Ich kann meine Erfahrungen gut einbringen, denn ich bin ja selbst mal vom Schwimmen zum Wasserball gewechselt", berichtete Stamm.

Mit Vater Hagen war sich der Filius einig: "Entweder wir machen die Sache ganz oder gar nicht." 12 Mal in der Woche wird trainiert. "Wir wollen uns entwickeln, Schritt für Schritt machen. Das ist kein Hobby-Wasserball, sondern hat die Überschrift Leistungssport. Mit einer Medaille will ich unsere Premieren-Saison auf jeden Fall abschließen", kündigt Marko Stamm gewohnt kämpferisch an.