DEL: Augsburger Panther gegen die Eisbären Berlin live im TV

DEL: Am Sonntag treffen die Eisbären Berlin die Augsburger Panther. Alle Infos zu Spiel, Tickets & Ticker.

Der Eisbären Berlin gewannen am letzten Spieltag gegen die Krefeld Pinguine mit 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) und dürfen den Blick in der Tabelle langsam wieder nach oben richten. „Das gibt Selbstvertrauen", so Eisbären-Kapitän André Rankel. „Ich hatte die komplette Vorbereitung verpasst und war immer hinten dran bisher. Jetzt kann ich endlich wieder der Mannschaft helfen“.

Nun bläst er genau wie das ganze Team zur Aufholjagd, die für die Eisbären am Sonntag (18. November, 16.30 Uhr) gegen die Augsburger Panther weiter geht. Das letzte Duell beider Mannschaften Im September entschieden die Eisbären mit 2:1 nach Verlängerung für sich.

Das Spiel der Eisbären im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Auswärtsspiel gegen die Panther können online auf der Internetseite der Augsburger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (18. November) um 16:30 Uhr sind noch Karten erhältlich.

