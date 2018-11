Turn-Stars Scheder und Seitz zeigen ihr Können in Berlin

Hoher Besuch in Berlin: Auch die WM-Dritte Elisabeth Seitz ist in Schöneberg am Start.

Berlin. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Hans-Jürgen Schön hat jedenfalls seine gute Laune nicht verloren, auch wenn die TSG Steglitz in der deutschen Turnliga zuletzt doch arg vom Pech verfolgt war. Gleich zweimal erzielte eine seiner Turnerinnen an einem Gerät null Punkte, wodurch Berlin in der Tabelle bis auf den vorletzten Platz abgerutscht ist. In der Bundesliga gibt es keine Streichresultate, sämtliche Ergebnisse fließen in die Wertung ein. „Da bricht einem solch ein Nullresultat natürlich das Genick“, sagt Schön.

Vor dem letzten Wettkampftag am Sonnabend (18 Uhr, Sporthalle Schöneberg) müssen die Steglitzer um den Klassenerhalt bangen. Der Vereinsvorsitzende bleibt aber optimistisch: „So viel Pech, wie wir in diesem Jahr schon gehabt haben, ist eigentlich nicht normal“, meint Hans-Jürgen Schön und lächelt. „Ich denke, wir sind für diese Saison durch damit. Am Wochenende haben wir hoffentlich endlich einmal das Glück auf unserer Seite.“

Der vierte Platz aus dem Vorjahr ist nicht mehr drin

Es ist erst das zweite Mal, dass die Turnliga in Berlin Station macht, und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Dafür muss die TSG Steglitz Platz sieben verteidigen und dafür unbedingt ein besseres Ergebnis erzielen als der Tabellenletzte aus Dresden. Das Team ist eine Wettkampfgemeinschaft aus Turnerinnen aus Steglitz und vom DTB-Turnzentrum im Sportforum Hohenschönhausen. Mit Ausnahme der Italienerin Clara Colombo sind sämtliche Turnerinnen in Berlin ausgebildet worden. Bekanntestes Gesicht ist Michelle Timm (SC Berlin), die dreimalige deutsche Vizemeisterin im Sprung.

Im vergangenen Jahr war Steglitz noch Vierter geworden, doch nach den jüngsten Missgeschicken ist eine solche Platzierung in dieser Saison nicht mehr möglich. „Die deutsche Turnliga ist eine der stärksten Ligen der Welt“, sagt Hans-Jürgen Schön. Zu den Assen, die am Sonnabend in Berlin antreten, gehören die Olympia-Dritte von 2016 am Stufenbarren, Sophie Scheder, und die frischgebackene WM-Bronzemedaillengewinnerin, Elisabeth Seitz.