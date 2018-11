Weltspiele, die von Herzen kommen

Berlin. Die schmutzige Tischdecke ist noch eilig zur Seite geschoben worden. Ansonsten erinnert im Büro von Special Olympics Deutschland am Tag nach der Vergabe der Special Olympics World Games Welt 2023 nach Berlin nicht mehr viel an die Party in der Nacht zuvor. „Wir haben die Überreste der Feier am Hintereingang versteckt“, verrät Geschäftsführer Sven Albrecht schmunzelnd. Dabei hat sich der Verband ja eigentlich genau das Gegenteil zum Ziel gesetzt. Die Mission lautet: Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sollen sich auch im Sport nicht länger verstecken müssen.

Die Austragung der weltgrößten inklusiven Sportveranstaltung soll dazu ihren Beitrag leisten. „Wir möchten mit den Weltspielen 2023 auch bewirken, dass Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in allen Lebensbereichen selbstverständlicher wird“, sagt Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Ähnlich äußert sich Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Die Weltspiele böten die große Chance für Sportdeutschland, inklusives Sporttreiben voranzubringen und schon im Zuge der Vorbereitungen zur Normalität werden zu lassen.

Berlin galt schon im Vorfeld der Vergabe als Favorit und setzte sich am Ende gegen den einzigen Mitbewerber Moskau durch. Um 20.34 Uhr kam am Dienstagabend der erlösende Anruf via Skype. Es ist das erste Mal, dass Deutschland die Special Olympics World Games austrägt. Vom 16. bis 23. Juni 2023 kämpfen rund 7000 Athleten aus 170 Ländern in 25 Sportarten um die Medaillen – das sind sogar mehr als bei den Paralympics. 88 Millionen Euro kostet die Veranstaltung, davon steuern der Bund und das Land Berlin jeweils rund 35 Millionen bei. Der Rest sind EU-Mittel, Sponsoren- und Stiftungsgelder, Teilnehmergebühren und Spenden.

Geplant wird mit 500.000 Zuschauern

„Die erste Etappe haben wir erfolgreich gemeistert, aber wir sind uns alle im Klaren darüber, wie viel Anstrengung bis zur Eröffnung noch vor uns liegt“, sagt Christiane Krajewski. 500.000 Zuschauer sind ein ambitioniertes Ziel – die Para-Leichtathletik-EM hat erst kürzlich wieder gezeigt, wie schwer es ist, mit Behindertensport die Massen zu begeistern. „Wir wollen die Wettkämpfe in die Stadt hineintragen“, sagt Krajewski: mit Kanu an der Museumsinsel und Beachvolleyball auf der Straße des 17. Juni. Als weitere Sportstätten sind das Olympiastadion für die Eröffnungsfeier, das Messegelände, die Max-Schmeling-Halle und der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark vorgesehen. Bereits 2022 ist die Hauptstadt zudem Ausrichter der nationalen Special Olympics.

Die Wettkämpfe finden zwar in Berlin statt, doch soll der Behindertensport hierzulande insgesamt von den Weltspielen profitieren, indem zum Beispiel die ausländischen Delegationen vorab in 170 Städten untergebracht werden. „Wir wollen daraus eine große Mitmach-Bewegung machen. Es sollen Spiele werden, die von Herzen kommen“, sagt Krajewski.

Durch den Zuschlag hat der Verband zudem Rückenwind für ein weiteres wichtiges Anliegen bekommen: Anfang Dezember will Special Olympics Deutschland auf der Mitgliederversammlung des DOSB den Status eines Spitzenverbandes erlangen. Bislang fungiert man dort lediglich als Verband mit besonderen Aufgaben.