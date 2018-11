Heute bekommt Berlin die Special Olympics

„Licht an für die Inklusion“: Schon im Sommer wurde in Berlin dafür geworben, dass die Special Olympics 2023 hier stattfinden.

Chicago. Die Organisatoren in Berlin, der deutsche Sport insgesamt und auch die Politik schauen heute voller Optimismus auf die Vergabe der Special Olympics 2023. Am Dienstagabend werden die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vergeben, einziger Mitbewerber ist Russlands Hauptstadt Moskau.

Die Special Olympics, die 1968 von John F. Kennedys Schwester Eunice Shriver ins Leben gerufen worden waren und seit 1975 im Zweijahresabstand in der Sommer- und Winter-Variante stattfinden, sind mittlerweile ein Mammut-Ereignis. Berlin rechnet mit 7000 Sportlern aus über 170 Ländern, dazu über 3000 Betreuern und 12.000 mitreisenden Familienangehörigen sowie einem Budget von 88 Millionen Euro.

Projekt in180 deutschen Städten

Vorige Woche hatten sich alle Bundestagsfraktionen in seltener Einstimmung für die Bewerbung ausgesprochen, dem Dachverband Special Olympics Deutschland wurde schon für 2019 eine Anschubhilfe in Höhe von 360.000 Euro zugesagt, sollte Berlin den Zuschlag erhalten. 35 Millionen Euro an Steuergeldern sollen bis zur Ausrichtung in fünf Jahren folgen. Flankierend soll anlässlich der Special Olympics ein Projekt umgesetzt werden, in das deutschlandweit 180 Städte eingebunden sind.

„Die übergreifende Zustimmung und die große Unterstützung zeigen der Welt schon vor der Vergabe, dass Deutschland die Special Olympics Weltspiele als große Chance für Inklusion in der Gesellschaft begreift“, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Den Gastgeber bestimmt das Präsidium von Special Olympics International (SOI).

Konzept der kurzen Wege

Berlin wartete mit einem griffigen Konzept der kurzen Wege auf, das so ähnlich schon bei der Leichtathletik-EM gut ankam. In 26 Sportarten können sich die Sportler im Umkreis von nur zehn Kilometern um das Brandenburger Tor messen. Neubauten sind nicht geplant, sämtliche Sportstätten bereits vorhanden. „Wir wünschen uns, dass mit den Special Olympics in Deutschland Menschen mit geistiger Behinderung mehr Anerkennung bekommen“, sagt Badmintonspieler Marc Solomeyer, Athletensprecher und zugleich Vizepräsident des deutschen Verbandes: „Wir wünschen uns, dass wir ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sind.“

( sid )