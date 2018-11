Nationalmannschaft: Deutschland gegen Russland live im TV, Stream & Ticker

Freundschaftsspiel: Am Sonntag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Leipzig gegen Russland

Freundschaftsspiel: Deutschland tritt am 15. November gegen den Gastgeber der WM 2018 Russland an. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Zum Abschluss des WM-Jahres bestreitet die deutsche Nationalmannschaft noch zwei Länderspiele: Im Freundschaftsspiel am Donnerstag (15. November, 20.45 Uhr) empfängt das DFB-Team WM-Gastgeber Russland in Leipzig. Vier Tage später geht es im Abstiegskrimi in der Nations League in Gelsenkirchen gegen die Niederlande.

0:3 gegen Niederlande: Bundestrainer Löw droht heißer Herbst

Die "Sbornaja" konnte bei der WM 2018 die Sportwelt überraschen. Russland - vor der Weltmeisterschaft 66. der Fifa-Weltrangliste - hatte im Vorfeld der WM kaum ein Experte auf dem Zettel. Im Gegenteil, dem Gastgeber wurde meist ein frühes Ausscheiden prophezeit. Doch vor heimischer Kulisse führte Russlands Trainer Tschertschessow sein Team bis ins Viertelfinale. Erst im Viertelfinale unterlagen die Russen dem späteren Finalisten Kroatien im Elfmeterschießen. Wird Russland seine Weltmeisterschaftsform in Leipzig bestätigen?

736 Spieler, 23 Trainer, 35 Schiedsrichter und viele prominente Randfiguren: Zahlreiche Gesichter prägten die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das sind die Gewinner und Verlierer. Foto: Christian Charisius / dpa

STANISLAW TSCHERTSCHESSOW gehört zu den Gewinnern. Der russische „Bär“ dirigierte das Gastgeber-Team überraschend bis ins Viertelfinale. Der Dank der russischen Fans ist dem 54 Jahre alten Trainer gewiss: Tausende jubelten dem Mann mit dem Schnauzer und seiner Sbornaja zu. Foto: Manu Fernandez / dpa

LUKA MODRIC: Der kleine Spielmacher von Real Madrid kam ganz groß raus. Als Kapitän führte er Kroatien erstmals in ein Endspiel. Bisher galt der Halbfinal-Einzug bei der WM 1998 als größter Erfolg für Kroatiens Fußballer. Foto: Francisco Seco / dpa

WLADIMIR PUTIN (l.): Der Staatspräsident musste sich nicht groß im Stadion zeigen. Russland hat ein gut organisiertes, störungsfreies und sogar fröhliches Turnier abgehalten. Einziger Wermutstropfen für ihn: Die im Schatten der WM eingeleitete Rentenreform nimmt man ihm übel. Foto: Yuri Kadobnov / dpa

RÚRIK GÍSLASON: Der Zweitliga-Profi vom SV Sandhausen (l.) schied mit Neuling Island zwar früh aus, wurde im Netz aber gefeiert – vor allem von den weiblichen Fans. Bei Instagram explodierten seine Popularitätswerte: Statt 40.000 Followern hat er jetzt mehr als eine Million. Foto: Maximilian Haupt / dpa



FELIPE BALOY: Beim 1:6 gegen England erzielte der 37-Jährige (M.) das erste WM-Tor in der Geschichte Panamas. Selten hat man einen so glücklichen Schützen und so selige Fans gesehen bei diesem Turnier. Das Aus in der Vorrunde? Der Neuling trug’s mit Fassung. Foto: Clive Brunskill / Getty Images

KYLIAN MBAPPÉ: Frankreichs Turbo-Stürmer (r.) verzückte alle und führte sein Team ins Finale. Für den 19-Jährigen von Paris Saint-Germain hat die Zeitung „L’Équipe“ einen Marktwert von 400 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Petr David Josek / dpa

GARETH SOUTHGATE: Der Gentleman dieser WM. Der englische Coach hat das Mutterland des Fußballs wieder hoffähig gemacht und trug auch das Halbfinal-Aus mit Stil. „Der Messias mit der Anzugweste heilte unser unruhiges Volk mit seinen jungen Jüngern“, schwärmte „The Sun“. Foto: Owen Humphreys / dpa

ÓSCAR TABÁREZ: Der 71-Jährige (l.) leidet an einer Nervenkrankheit, steht mit einer Krücke auf dem Trainingsplatz – und hält Uruguays Fußball aufrecht. Der tapfere Trainer, dienstältester bei diesem Turnier, kam mit Luis Suárez, Edinson Cavani und Co. bis ins Viertelfinale. Foto: DARREN STAPLES / REUTERS

EDEN HAZARD: Technisch brillant und torgefährlich: Hazard stach bei den starken Belgiern heraus. Gut möglich, dass er den FC Chelsea demnächst verlässt. Der 27-Jährige wird als Nachfolger von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid gehandelt. Foto: Toru Hanai / REUTERS



Auf der Verliererseite steht JOACHIM LÖW. Die Mission Titelverteidigung krachend gescheitert, das Vorrunden-Aus als Gruppenletzter historisch. Der Bundestrainer stand beim Debakel der DFB-Auswahl hilfslos da. Weitermachen darf der 58-Jährige dennoch. Auf seine ausstehende Analyse sind alle gespannt. Foto: Andreas Gebert / dpa

DIEGO MARADONA: Das Idol gab auf der Tribüne nur noch eine tragische Witzfigur ab. Der Ex-Weltmeister aus Argentinien fiel mit obszönen Gesten aus der Rolle und döste vor sich hin. Man solle nicht über ihn lachen, sondern ihm helfen, schrieb ein spanisches Blatt. Foto: Matthew Childs / REUTERS

FERNANDO HIERRO: Der Sportdirektor (l.) von Titelfavorit Spanien, hier mit Verteidiger Sergio Ramos, beförderte sich nach dem Rauswurf von Julen Lopetegui zwei Tage vor dem ersten Spiel mit zum Interimscoach – und scheiterte kläglich. Nach dem Aus im Achtelfinale musste er Luis Enrique Platz machen. Foto: Wu Zhuang / dpa

LIONEL MESSI: Auch im vierten Anlauf blieb die WM-Geschichte von Argentiniens Fußball-Idol eine unvollendete. Der Superstar vom FC Barcelona wirkte zeitweise erdrückt vom Druck. Gegen Island verschoss der fünfmalige Weltfußballer sogar einen Elfmeter. Foto: Li Ga / dpa

NEYMAR: Den Traum von der „Hexa“, dem sechsten WM-Titel, konnte der Superstar Brasilien nicht erfüllen. Wegen seiner Schauspieleinlagen erntete der 26-Jährige so viel Hohn und Spott wie kein anderer Spieler. Foto: Frank Augstein / dpa



MLADEN KRSTAJIC: Serbiens Coach sorgte mit seiner unsäglichen Kritik am deutschen Referee Felix Brych für Empörung. Er wollte ihn nach dem Schweiz-Spiel vor das UN-Kriegsverbrechertribunal stellen. Dabei hat der Ex-Profi neun Jahre in der Bundesliga gespielt. Foto: Antonio Calanni / dpa

FELIX BRYCH: Der deutsche Schiedsrichter musste nach nur einem geleiteten Spiel heimfahren. Die Anfeindungen nach seinem ausgebliebenen Elfmeterpfiff für die Serben beim 1:2 gegen die Schweiz wurden dem 42 Jahre alten Münchner wohl zum Verhängnis. (dpa) Foto: Victor Caivano / dpa



Fast makellose Heimbilanz gegen Russland

Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland fällt recht eindeutig aus: In insgesamt 20 Spielen ging die DFB-Auswahl 14 Mal als Sieger vom Platz - gegenüber nur vier Niederlagen und zwei Unentschieden. In den Heimspielen dominierte Deutschland die russische Auswahl noch stärker: Von zwölf Spielen gewann die deutsche Nationalmannschaft zehn bei einem Torverhältnis von 39:9; eine Partie endete Unentschieden, ein Spiel gewann Russland. Die letzte Partie zwischen Russland und Deutschland ist allerdings schon einige Jahre her: 2009 setzte sich Deutschland in der WM-Qualifikation gegen Russland mit 1:0 durch.

Löw: Manuel Neuer bleibt im Tor In Frankreich wartet das nächste Spiel der Wahrheit auf die DFB-Elf. Löw: Manuel Neuer bleibt im Tor

Boateng nicht nominiert: Das ist der deutsche Kader

Verteidiger Jerome Boateng vom FC Bayern München wurde von Bundestrainer Joachim Löw überraschend nicht in den Kader für die letzten beiden Länderspiele des Jahres berufen. Weitere prominente Namen, die diesmal fehlen, sind Ilkay Gündogan von Manchester City (nach Oberschenkelverletzung) und Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona (Schulterprobleme). Leistungsträger Toni Kroos von Real Madrid bekommt von Löw eine längere Regenerationsphase und reist daher erst zum Spiel gegen die Niederlande an.

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Mats Hummels (Bayern München), Niklas Süle (Bayern München), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Jonas Hector (1. FC Köln), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid), Joshua Kimmich (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Leroy Sane (Manchester City), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Sebastian Rudy (FC Schalke 04)

Angriff: Timo Werner (RB Leipzig), Mark Uth (FC Schalke 04)

Tickets für das Duell gegen Russland

Der Vorverkauf für das Heimspiel gegen Russland in Leipzig hat begonnen. Tickets sind in fünf Kategorien erhältlich und kosten zwischen 25 Euro (ermäßigt 18 Euro) und 80 Euro (ermäßigt 60 Euro). Karten können online über die Internetseite des DFB unter tickets.dfb.de bestellt werden.

Deutschland gegen Russland live im TV & Stream

Das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Russland wird live von RTL übertragen. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag (15. November) um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Die Moderation im RTL-Studio übernimmt Florian König. Pünktlich zum Anstoß meldet sich Marco Hagemann live aus der Red Bull Arena in Leipzig.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über rtl.de

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Deutschland gegen Russland

Lesen Sie auch:

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf Jerome Boateng

Herthas Dilrosun im Oranje-Aufgebot gegen Deutschland

Das sind die Spiele des DFB-Pokal-Achtelfinals im Überblick