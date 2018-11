Shan Xiaona: Stillen in der Bundesliga

Shan Xiaona arbeitet noch an ihrer Form. Bis Januar will die Berlinerin wieder so fit sein wie vor ihrer Schwangerschaft.

Berlin. Gern würde sich Shan Xiaona wieder einmal mit ihren Freundinnen im Café treffen oder sich mit ihnen zum Shoppingbummel verabreden. Shan liebt es, einzukaufen. Doch die einzigen Dinge, die sie in letzter Zeit besorgt hat, waren Windeln, Spucktücher und Anziehsachen für ihren Nachwuchs. „Es ist ein ganz anderes Leben geworden, seit Mia auf der Welt ist“, sagt die Tischtennisspielerin vom TTC Eastside. Vor vier Monaten hat sie ihre Tochter zur Welt gebracht. Erst seit September trainiert sie wieder und arbeitet an ihrem Comeback.

Zwei Partien hat sie in dieser Saison bislang in der Bundesliga absolviert, beide auswärts. Am Sonntag im Spitzenspiel gegen Tabellenführer TTG Bingen/Münster (13 Uhr, Große Spielhalle Paul-Heyse-Straße) erlebt sie nun ihre Heimpremiere nach der Geburt.

Shan lebt allein in Düsseldorf

Shan Xiaona hatte sich schon länger ein Kind gewünscht, doch irgendwie wollte es immer nicht klappen. Als sie dann endlich schwanger wurde, kamen die anderen Umstände für ihren Verein allerdings zum ungünstigsten Zeitpunkt. Denn Kathrin Mühlbach, die in weiser Voraussicht als Ersatz verpflichtet wurde, war ebenfalls schwanger geworden; zudem fiel auch noch Petrissa Solja aus, die sich körperlich und mental erschöpft fühlte. Die Folge: Erstmals seit vier Jahren verpasste Eastside den deutschen Meistertitel.

Mit Shan will man in dieser Saison nun zurück an die Spitze. Allerdings kann die 35-Jährige zurzeit lediglich zwei Stunden am Tag trainieren. Momentan stillt sie noch, deshalb sind längere Abwesenheiten von Zuhause noch nicht möglich. Shan lebt allein in Düsseldorf, wo sich der Bundesstützpunkt befindet; ihr Mann kommt nur alle drei Monate aus China zu Besuch. Ohne die Unterstützung ihrer Tante, die sich um das Kind kümmert, während sie trainiert, wäre an Tischtennis überhaupt nicht zu denken.

„Ich fühle mich noch nicht richtig fit“, sagt Shan Xiaona. Das Gefühl für den Schläger habe sie immer noch, so etwas würde man nicht so einfach verlernen, doch körperlich habe sie noch Defizite. „Ich bin ein bisschen langsam und es fehlt noch ein wenig die Kraft für die harten Schläge“, sagt sie.

Sie verliert jetzt mal gegen Spielerinnen, die sie sonst schlägt

Es wird wohl noch ein wenig dauern, bis sie wieder so gut ist wie vor der Schwangerschaft. Dreimal wurde sie mit der deutschen Mannschaft Europameisterin, bei den Olympischen Spielen 2016 gewann das Team die Silbermedaille. Im Einzel gewann Shan EM-Silber, im Doppel ebenfalls, in der Weltrangliste schaffte sie es bis auf Platz zwölf.

In der Bundesliga verlor sie zuletzt im Spiel gegen Böblingen jedoch in drei Sätzen gegen Qianhong Gotsch, gegen die sie früher eigentlich immer gewonnen hatte. „Wir wissen, dass sie so kurz nach ihrer Rückkehr noch nicht die verlässliche Punktebank ist“, sagt TTC-Manager Alexander Teichmann. Dennoch wird Shan Xiaona auch gegen den Tabellenführer wieder zum Einsatz kommen. „Sie braucht einfach diese Wettkampfhärte“, so Teichmann. Bis Januar will Shan wieder in Bestform sein – dann wird in Berlin die Endrunde im Pokal ausgetragen. Auch in der Bundesliga und in der Champions League beginnt dann so langsam die heiße Phase. Bei den beiden letzten Europapokalspielen der Berlinerinnen fehlte Shan Xiaona noch. Sie konnte die Auswärtsfahrten Frankreich und Spanien nicht mitmachen, weil sie ihre Tochter nicht zwei Tage allein lassen wollte. Mitnehmen konnte sie sie aber auch nicht, da die Kleine noch keinen Ausweis besitzt.