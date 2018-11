Michelle Uhrig ist Pechsteins Erbin

Berlin. Es hat Michelle Uhrig nie gereicht, auf dem Eis einfach nur schön auszusehen. Schon als sie mit drei Jahren mit dem Eiskunstlaufen begann, merkte sie, dass es ihr nicht genügt, sich immer nur um sich selbst zu drehen. Anstatt Figuren zu zeigen, wollte sie einfach immer nur die Schnellste sein. Eine Weile spielte sie danach noch Eishockey bei den Eisbären Juniors, ehe sie als Elfjährige zum Eisschnelllauf wechselte. Erst dort war sie endlich ganz in ihrem Element.

„Man muss schon Spaß an hohen Geschwindigkeiten haben, wenn man in unserer Sportart Erfolg haben will“, sagt sie. Auch in ihrer Karriere hat die 22-Jährige bislang ein hohes Tempo vorgelegt. Gleich in ihrer ersten Weltcup-Saison qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Ihr ganzes Leben hatte Uhrig davon geträumt, einmal bei Olympia dabei zu sein. Doch als sich der Traum im vergangenen Jahr erfüllte, da fühlte er sich für sie eher wie ein Albtraum an.

Bei Olympia in Pyeongchang wird sie mit Fieber nur 31.

Arg gebeutelt von einer heftigen Erkältung und mit Fieber lief die Berlinerin der Konkurrenz über 1000 Meter hinterher und belegte am Ende nur den 31. Platz. „Ich wollte trotz der Krankheit unbedingt laufen. Eine Absage hätte ich mir nie verziehen“, sagt Uhrig. „Ich wollte diesen olympischen Moment auskosten, auf den ich so lang hingearbeitet hatte.“

Doch die junge Friedrichshainerin lässt sich vom schwachen Abschneiden bei ihrer Olympiapremiere nicht entmutigen. Stattdessen hat die Erfahrung von Südkorea in ihr erst recht den Ehrgeiz geweckt. „Ich bin noch jung und habe wohl noch mindestens zwei weitere Gelegenheiten, an Olympischen Spielen teilzunehmen“, sagt sie. Die nächsten Spiele finden 2022 in Peking statt. Dann wäre Uhrig 26 Jahre alt und damit im idealen Eisschnelllauf-Alter.

Claudia Pechstein ist bei den Deutschen Meisterschaften nicht zu schlagen

Die Sportart mag auf Beobachter manchmal monoton wirken, doch die Technik ist hochkomplex und so spezialisiert, dass selbst die Profis Schwierigkeiten hätten, wenn auf einmal andersherum, also im Uhrzeigersinn, gelaufen würde. „Es kann viele Jahre dauern, bis man die Technik richtig beherrscht und das richtige Eisgefühl mitbringt“, sagt Uhrig.

Wie viel die Erfahrung im Eisschnelllauf ausmacht, hat man gerade erst wieder bei den deutschen Meisterschaften gesehen, wo Claudia Pechstein auch mit 46 Jahren erneut nicht zu schlagen war. Mit nunmehr 37 Meistertiteln überholte sie Gunda Niemann-Stirnemann (34 Titel) und ist jetzt alleinige Rekordhalterin. Für Michelle Uhrig verliefen die Meisterschaften dagegen durchwachsen. Mit ihrer Leistung über 1500 (Platz drei) und 3000 Meter (Platz sechs) war sie nicht zufrieden – dafür glänzte sie danach über 1000 Meter als Zweite mit Flachland-Bestzeit von 1:17,29 Minuten. Seit 2015 war bei deutschen Meisterschaften nur die diesjährige Siegerin Gabriele Hirschbichler (1:16,34) schneller.

Im Weltcup ist sie für die Teamverfolgung qualifiziert

Immerhin qualifizierte sich Uhrig so wieder für den Weltcup, wenngleich zunächst nur in der Teamverfolgung. In dieser Disziplin holte sie Anfang 2018 bereits EM-Bronze. Denkbar ist jedoch, dass sie auch im Massenstart eine Chance bekommt – die Besetzung dafür erfolgt jeweils erst kurzfristig vor Ort. Der Massenstart ist eine ihrer Lieblingsdisziplinen, im vergangenen Winter wurde sie dort EM-Vierte. Schon 2012, als dieser Wettbewerb bei den Olympischen Jugendspielen erstmals getestet wurde, war Uhrig dabei. Erst danach wurde die Disziplin auch bei den Erwachsenen ins Wettkampfprogramm aufgenommen.

Die neue Weltcup-Saison startet am kommenden Freitag in Japan. Eine Veranstaltung in Berlin gibt es in diesem Jahr nicht. Höhepunkt der Saison sind die Einzel-Weltmeisterschaften im Februar in Inzell. Für die deutschen Eisschnellläufer ist die WM im eigenen Land eine gute Gelegenheit, mit sportlicher Leistung auf sich aufmerksam zu machen, nachdem zuletzt eher das Chaos hinter den Kulissen für Schlagzeilen sorgte.

Beim Berlin-Marathon landet sie auf Inlinern nur neun Sekunden hinter der Siegerin

Nach dem Rückzug von Sportdirektor Robert Bartko und Cheftrainer Jan van Veen im März blieben beide Positionen lange Zeit unbesetzt. Die Athleten mussten improvisieren. „So etwas zehrt natürlich an den Nerven“, sagt Uhrig. Zusätzlich erschwert wurde die Vorbereitung durch einen Defekt der Kühlanlage im Sportforum Hohenschönhausen, sodass die Sportlerin des Berliner TSC für das Training zeitweise nach Erfurt ausweichen musste.

Dass der Posten des Bundestrainers monatelang unbesetzt blieb, hatte für Uhrig allerdings auch durchaus Vorteile. So konnte ihr auch niemand verbieten, ausgiebig auf Inline-Skates zu trainieren. In der Vergangenheit war das nicht immer gern gesehen, weil es angeblich die Technik beeinträchtigen würde. „Aus meiner Sicht ist es das perfekte Ausdauertraining“, hält Uhrig dagegen. Außerdem sei es eine gute Übung für den Massenstart, weil beim Inlineskaten ebenfalls zusammen gelaufen wird. Beim Berlin-Marathon der Skater bewies Uhrig, dass ihr diese Wettkampfform liegt. In 1:09:24 Stunden landete sie nur neun Sekunden hinter der Siegerin. Und wichtiger noch: 19 Plätze vor Claudia Pechstein.