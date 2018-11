Bundestrainer Sturm wechselt in die NHL

Berlin. Als Eisbären-Stürmer Marcel Noebels kürzlich nach seiner Prognose für den Deutschland Cup gefragt wurde, machte er zwischen den drei Kontrahenten beim Vier-Nationen-Turnier am kommenden Wochenende keinen Unterschied. Ob die Slowakei, die Schweiz oder Russland: „Das sind alles Mannschaften, mit denen wir in Zukunft mithalten wollen.“ Eine Aussage, die bis vor wenigen Jahren noch undenkbar schien. Die Russen spielten in einer anderen Liga; sich als Deutscher mit der „Sbornaja“ auf eine Stufe zu stellen, das galt als vermessen.

Zwar ruderte Noebels später zurück und klammerte Russland doch aus. Aber es ist gut möglich, dass der 26-Jährige seinen ersten Satz tatsächlich so gemeint hat. Dass es sich also um mehr als einen klassischen Versprecher handelte, sondern die wahren Gedanken unwillkürlich zu Tage treten ließ. Gestiegenes Selbstbewusstsein kann sich das deutsche Eishockey ja durchaus leisten.

Seit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, bei dem das Nationalteam im Februar eben jene Russen am Rande einer Niederlage hatte, strotzen die heimischen Puckjäger vor Selbstvertrauen. Auch beim Deutschland Cup ist das Ziel ab Donnerstag der Turniersieg. Noebels ist in diesem Jahr der einzige Berliner im Aufgebot. Jonas Müller ist noch verletzt, und auch für Frank Hördler kommt die Nationalmannschaft nach seiner langen Auszeit noch zu früh. Trotzdem schickt Bundestrainer Marco Sturm 15 Olympia-Helden aufs Eis. „Wir haben eine gute Mischung aus festen Größen und jungen, hungrigen Spielern für das Turnier gefunden und treten mit dem bestmöglichen Kader an“, so Sturm.

Die Erfolge bei Olympia haben die DEL aufgewertet

Die derzeitige Aufbruchsstimmung färbt auch auf die heimische Liga ab. Im 25. Jahr des Bestehens der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) redet niemand mehr über die schwierige finanzielle Lage einiger Klubs, über Legionärsschwemme oder eine fehlende Abstiegsregelung – Themen, die in der Vergangenheit oft die Schlagzeilen beherrschten. Stattdessen wird sich die DEL ihrer Stärke gerade erst so richtig bewusst. Man kann endlich stolz sein auf die eigene Liga, trotz des erneut eher schwachen Abschneidens in der Champions Hockey League. „Es hat lange gedauert, den Klubs und den Fans eine Liga-Identität zu vermitteln“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Auch Eisbären-Trainer Clément Jodoin wurde in seiner kanadischen Heimat früher oft gefragt, in was für einer Liga er da überhaupt tätig ist. Inzwischen lautet seine Antwort kurz und knackig: „In einer Liga, die Gewinner produziert.“

Ähnliche Aussagen hört man auch an anderen Standorten. Die Erfolge bei Olympia haben die DEL in der öffentlichen Wahrnehmung aufgewertet. Sogar die Klubs aus der nordamerikanischen Profiliga schauen inzwischen ganz genau hin. „Das Signal aus der NHL ist, dass es junge deutsche Spieler nach Nordamerika schaffen können – gerade auch wenn sie zuvor einige Jahre in der DEL gespielt haben“, sagt Gernot Tripcke. So glänzt der Münchener Dominik Kahun nun in Chicago mit starken Auftritten; sein Ex-Kollege Brooks Macek steht nach guten Leistungen im Farmteam von Las Vegas ebenfalls kurz vor dem Sprung in die beste Liga der Welt.

Auch Marcel Noebels hatte vor Saisonbeginn im Trainingscamp der Boston Bruins vorgespielt. Zwar erfüllte sich sein NHL-Traum vorerst nicht, doch es ist bereits ausgemacht, dass der EHC-Stürmer im nächsten Jahr eine neue Chance bekommt. Doch selbst aus der kurzen Zeit in Nordamerika habe er viel mitgenommen, insbesondere was die mentale Stärke angeht. „Man muss immer an sich glauben und als Führungsspieler vorangehen“, meint Noebels, auch wenn die Gegenspieler gestandene NHL-Profis sind. Und wieder klingt bei dieser Aussage ein neues Selbstbewusstsein durch.

Los Angeles ist Letzter und tauscht sein Trainerteam

Den Kontakt nach Boston hatte übrigens Sturm vermittelt, der dort früher selbst viele Jahre spielte. Noebels ist voll des Lobes über den Mann hinter der Bande. „Seitdem er das Amt übernommen hat, habe ich einfach ein gutes Gefühl“, sagt der Berliner. Dabei ist ausgerechnet Sturm der größte Mahner. Erst kürzlich beklagte er erneut die Qualität der Nachwuchsarbeit. „Wir haben leider nicht die große Breite“, sagte er bei Telekomsport und bekräftigte damit seine Forderung, dass die DEL-Vereine jungen Spielern noch mehr Einsatzzeiten geben sollten: „Die jungen Spieler können spielen. Wir müssen sie nur einsetzen.“ So wie die Eisbären und auch Mücnhen derzeit.

Nie hatte Sturm ein Geheimnis draus gemacht, dass er nach über 1000 Spielen als Profi in der NHL dort auch gern mal Trainer werden würde. Dieser Traum erfüllt sich jetzt, nach dem Deutschland-Cup wird er unerwartet schnell Assistenztrainer bei den Los Angeles Kings. Der Bruderklub der Eisbären aus der Anschutz-Gruppe feuerte gerade Cheftrainer John Stevens, ihn ersetzt Willie Desjardins. Sturm wird Nachfolger von Stevens’ Assistent Don Nachbaur. Was Olympiasilber alles möglich macht.