Alba Berlin feiert seine „Helden von Krasnodar“

Berlin. „Das war eine Tortur, ich dachte andauernd, mein Herz bleibt stehen“, gestand Albas Spielmacher Peyton Siva, der nach seinem Rippenbruch gegen Ludwigsburg dazu verdammt war, die 83:75-Gala seines Teams im russischen Krasnodar am TV mitzuerleben. Als sein Herz dann doch durchgehalten hatte, war er nicht nur „happy“, sondern auch „stolz“. Jede Mannschaft in Europa würde sich einen Sieg bei Lokomotiv Kuban doppelt rot in der Vereins-Historie anstreichen. Das von Ex-Alba-Coach Sasa Obradovic trainerte Star-Ensemble war bis zum Besuch der Berliner am Mittwoch als einziges Team im Eurocup noch ungeschlagen und gilt – oder vielleicht besser: galt? – als der große Favorit auf den Titel.

„Ich kann nur gratulieren, Alba hat verdient gewonnen“, gestand Obradovic, „die Mannschaft war in allen Belangen besser als wir.“ Was umso mehr erstaunte, da die Berliner neben Siva auch auf Dennis Clifford und Joshiko Saibou verzichten mussten. Darüber, dass Tim Schneider (21), Franz Wagner (17), Kenneth Ogbe (23) oder auch Stefan Peno (21) entscheidend zu dem europaweit beachteten Coup beitrugen, wunderte sich Siva auf der heimischen Couch nicht. „Sie haben genau das getan, was sie jeden Tag im Training machen“, erklärt Siva. Luke Sikma war mit 18 Punkten und neun Rebounds Albas überragender Akteur, aber auch Peno leistete als Spielmacher Bemerkenswertes. Er gab zehn entscheidende Pässe (Assists), ohne sich einen Ballverlust zu leisten, was vor ihm nur zwölf anderen in der Geschichte des Eurocups gelungen war. „Die Mannschaft hat unter allergrößtem Druck und in einem Moment, in dem es ihr an Substanz fehlte, unglaublichen Willen und Geschlossenheit gezeigt“, freute sich Geschäftsführer Marco Baldi. „Jeder freie Ball war unser.“

Die beschwerliche Heimreise aus dem Süden Russlands dürfte Albas Team in allerbester Laune hinter sich gebracht haben. Auf sie wartet aber schnell wieder der Ernst des Lebens. Bereits am Sonnabend ist die Überraschungsmannschaft der Bundesliga aus Göttingen in der Mercedes-Benz Arena (18 Uhr, Telekomsport) zu Gast – ein Empfang mit tosendem Applaus dürfte den „Helden von Krasnodar“ gewiss sein.