BR Volleys suchen noch nach ihrer Hackordnung

Berlin. Ein 2:3 beim Heimdebüt in der Bundesliga vor knapp einer Woche gegen Düren, danach das 1:3 im Supercup gegen den großen Rivalen Friedrichshafen am vergangenen Sonntag in Hannover – die BR Volleys sind alles anders als glanzvoll in die neue Saison gestartet. Anders formuliert: Der Meister steht nach zwei Niederlagen in den ersten drei Pflichtspielen an diesem Mittwoch gegen Herrsching (19.30 Uhr, Schmeling-Halle) bereits unter Druck.

Einem Druck, dem das Team mit insgesamt sieben neuen Spielern und Cédric Énard als neuem Trainer eigentlich standhalten müsste, wenn es halbwegs an die Leistungen der ersten anderthalb Sätze des Duells gegen die „Häfler“ vom Bodensee anschließen könnte. Da habe seine „Mannschaft gezeigt, was möglich ist“, sagt Geschäftsführer Kaweh Niroomand, für den die Niederlage in Hannover „nicht ganz unerwartet“ kam. Sein Team sei „noch immer dabei, sich an eine Normalform heranzutasten und das werde sicherlich noch einige Wochen dauern“. Jetzt gehe es darum, dass die Mannschaft „das Potenzial und die enorme Qualität, die in ihr steckt“, mit größerer Konstanz zeigt.

Die Hoffnungen ruhen auch auf Benjamin Patch

Wozu sich gleich gegen Herrsching die erste Gelegenheit bietet. Die Gäste vom bayrischen Ammersee, die heimat-verbunden in Shorts im Lederhosen-Design antreten und kess unter dem Slogan „Geilster Club der Welt“ firmieren, sind als Tabellenzweiter angereist.

Sie hatten am vergangenen Wochenende spielfrei und zehn Tage lang Zeit, sich auf das Gastspiel beim Meister der vergangenen drei Jahre vorzubereiten. Es hört sich fast an, als würde Niroomand auf eine starke Vorstellung der Herrschinger hoffen. Denn beim Supercup habe sich gezeigt, dass seinen Volleys noch eine „Hackordnung fehlt“, wenn der Widerstand des Gegners wächst. In genau den Momenten, in denen „sich die Spieler zeigen müssen, die dann die Kontrolle übernehmen“. Auf der Habenseite sah Niroomand beim Supercup, dass der US-Angreifer Benjamin Patch nach überstandener Meniskus-Quetschung bei seinem ersten Einsatz für die Berliner mehr als nur andeutete, was von ihm zu erwarten sei. Mit ihm sollte gegen Herrsching der nächste Schritt möglich sein: Weiter zusammenwachsen und punkten. „Wille, Fleiß und Qualität“ jedenfalls stimmten, ist sich Niroomand sicher.