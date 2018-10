Deutsche Turnerinnen scheitern: Platz acht im Team-Finale

Sie wollten das Finale eigentlich nur genießen. Lange sahen sich die deutschen Turnerinnen auf gutem Kurs, ehe zwei Patzer am Balken ein besseres WM-Ergebnis in der Team-Konkurrenz zunichte machten.

Doha. Die deutschen Turnerinnen haben den Rückenwind der knapp geschafften Qualifikation bei den Weltmeisterschaften von Doha nicht nutzen können.

Der Riege misslang mit 159,428 Punkten auf Platz acht das Vorhaben, das bisher beste WM-Abschneiden seit der Vereinigung zu toppen. Es war das dritte Team-Finale mit deutscher Beteiligung nach 2001 in Gent und 2011 in Tokio, wo das Team auf Rang sechs kam.

Der Sieg ging an die klar favorisierte Riege der USA um die viermalige Olympiasiegerin Simone Biles (171,629 Punkte) mit dem Riesenvorsprung von fast neun Punkten. Es war der sechste WM-Triumph der Amerikanerinnen seit 2003.

Die Deutschen begannen am Boden auf Platz sechs, erkämpften dabei vier Zehntel mehr als im Vorkampf. Zwar brachte Sarah Voss ihren Jurtschenko-Sprung mit Doppelschraube nicht sicher in den Stand, doch da auch die Konkurrenz nicht fehlerfrei blieb, fanden sich die Deutschen bei Halbzeit sogar auf Rang fünf wieder.

An ihrem stärksten Gerät, dem Stufenbarren, turnten Eli Seitz und Co. erneut stabil, so dass am Ende erst die schweren Patzer von Leah Grießer und Sophie Scheder am Schwebebalken gegen die Deutschen entschieden.

In der Qualifikation hatten sich die Deutschen auf Platz acht mit der Winzigkeit von 0,107 Punkten vor den höhrer eingeschätzten Britinnen durchgesetzt. Danach hatte große Euphorie geherrscht. "Für uns alle ist es etwas ganz Besonderes, in so einem Finale zu stehen. Das ist ein ganz großes Gefühl", hatte die Olympia-Dritte Sophie Scheder aus Chemnitz erklärt.

Die US-Turnerinnen ließen im Finale vom ersten Gerät an keine Zweifel am sechsten Team-Erfolg bei Weltmeisterschaften zu. Geführt von einer großartig auftretenden Simone Biles setzte sich das Team mit 171,629. Punkten vor Russland und China durch. Die 21 Jahre alte viermalige Olympiasiegerin, die viele Jahre vom Ex-Team-Arzt Larry Nassar missbraucht wurde, feierte damit ein glänzenden Comeback. Im Prozess gegen den zu 175 Jahren Haft verurteilten Nassar hatte sie als Kronzeugin ausgesagt. Gold im Team war der insgesamt elfte WM-Erfolg der Rekordweltmeisterin aus Texas.

( dpa )