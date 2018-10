Hamiltons Werk und Vettels Beitrag

Mexiko-Stadt. Er ließ es krachen, natürlich. Dreieinhalb Stunden nach Rennende samt Titelgewinn flog Lewis Hamilton mit ein paar Kumpels im Privatjet nach Los Angeles zum Abfeiern. Und um seine beiden Hunde wiederzutreffen, die auf den vielen Dienstreisen des nun fünffachen Formel-1-Weltmeisters nicht mitkommen können. Er wolle den Moment genießen, ihn aufsaugen, weil er so wertvoll war.

Nur ein Fahrer steht nun noch über den Erfolgen des Briten. Trotzdem wurde Hamilton nach dem Großen Preis von Mexiko gefragt, in dem ihm ein vierter Platz am Sonntag zum vorzeitigen Titelgewinn reichte, ob er sich als „Größten aller Zeiten“ einordnen würde. „Da ist immer noch Michael“, sagte der 33-Jährige. „Ich werde immer ein Fan von ihm sein, aber ich werde versuchen, ihm nahe zu kommen. Ich bleibe ja noch ein paar Jährchen.“ Dennoch sei er stolz, „mit ihm und Fangio in einem Atemzug genannt zu werden, auch wenn es sich im Moment noch surreal anfühlt.“ Überhaupt war der König der sozialen Medien für seine Verhältnisse zurückhaltend. „Ich erlaube es mir nicht, öffentlich zu viele Gefühle preiszugeben“, bekannte er. „Im Augenblick spüre ich nur Demut, nicht in einer Millionen Jahre hätte ich geglaubt, hier zu stehen.“

Vettel: „Es war vielleicht mein schwierigstes Jahr in der Formel 1“

Zuvor hatte es ihm schon einmal fast die Sprache verschlagen, als er gerade seinen Silberpfeil in einer golden markierten Parktasche im riesigen Rennstadion abgestellt hatte und plötzlich Sebastian Vettel auf ihn zukam. Der war den unangenehmen Fragen des Moderators nach dem vierten vergeblichen Anlauf mit Ferrari entflohen, um den Rivalen zu umarmen. Vor der lärmenden Kulisse von 135.000 Zuschauern fanden die beiden den innigsten Moment der Zweisamkeit im ganzen Jahr. Verbal fiel Vettels Gratulation herausfordernd aus: „Lass’ bloß nicht nach, damit ich im nächsten Jahr richtig gegen dich kämpfen kann!“ Dann marschierte der Verlierer Größe zeigend in die Mercedes-Box und gratulierte auch allen Ingenieuren.

Der Triumph Hamiltons ist nicht ohne das Scheitern Vettels zu betrachten. Der 31-Jährige hatte in Mexiko bei aller Aussichtslosigkeit leidenschaftlich gekämpft, keinen Fehler gemacht und wurde Zweiter. Selbstkritisch stellte er fest: „Dieser Moment ist der absoluter Horror, nachdem ich so viel reingesteckt habe. Ich habe diese Enttäuschung schon dreimal erlebt. Unterm Strich war es kein einfaches Jahr, vielleicht mein schwierigstes in der Formel 1.“ Vettels Analyse: „Auch wenn ich das nicht will, aber es gibt leider Tage, an denen man nicht der Beste ist. Es war der Tag von Max und das Jahr von Lewis. Ich bewundere seine Leistung.“ Max Verstappen (Red Bull) hatte das Rennen in Mexiko gewonnen. Der Druck auf Vettel wird zunehmen, schließlich schien Hamilton über weite Strecken schlagbar. Durch eigene Patzer beraubten sich Vettel und die Scuderia selber der Chance.

In der Teamwertung muss Mercedes noch kämpfen

Mercedes-Teamchef Christian „Toto“ Wolff war über die durchwachsene Darbietung der Silberpfeile in Mexiko so sauer, dass er nicht fähig war, bei der Zieldurchfahrt über Boxenfunk zu gratulieren. Ferrari ist jetzt wieder auf 55 Punkte in der Konstrukteurs-Wertung an Mercedes herangerückt, noch in Reichweite also. Wolff will unbedingt das fünfte Double. Deshalb flog die Mannschaft sofort zurück in die Rennfabrik nach Mittelengland. Aber die Würdigung wollte Wolff dem sportlichen Ziehsohn nicht verweigern: „Normalerweise preisen wir die Großen erst, wenn ihre Karrieren vorbei sind. Aber heute müssen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um die Leistung von Lewis anzuerkennen. Er hat den Unterschied ausgemacht.“

Rund um das Rennen in Mexiko kam für Hamilton eine private Last hinzu, die er erst nach dem Rennen preisgab: Großvater Davidson Augustine Hamilton war am Donnerstag gestorben, weshalb niemand seiner engsten Angehörigen anwesend war – und Hamilton ist mindestens so sehr Familienmensch wie Vettel: „Ich werde nie vergessen, was mein Großvater für mich getan hat. Ein starker Mann.“

Dann aber beschrieb er noch einmal seinen Weg zum Erfolg – natürlich garniert mit dem nötigen Selbstlob. „Ich habe meine Energie in die richtigen Kämpfe gesteckt und die richtige Balance in meinem Leben“, sagte er. „Das vergangene Jahr war schon großartig, und ich musste überlegen, wie ich noch mehr herausholen konnte.“ Er habe nicht nur den siegbringenden Flow gefunden, sondern auch magische Momente. „Ich habe gespürt, dass ich das Auto dahin bringen kann, wo es niemand sonst hinbringt. Ich habe noch viel vor.“ Eine Kampfansage für 2019.