Frankfurt Marathon: Gabius bei Gezahegn-Sieg Neunter

Frankfurt/Main. Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius hat beim Frankfurt-Marathon den neunten Platz erkämpft. In 2:11:45 Stunden verpasste es der 37 Jahre alte Wahl-Stuttgarter allerdings, bei seinem vierten Start am Main unter 2:10 Stunden zu bleiben.

Sieger wurde der Äthiopier Kelkile Gezahegn in 2:06:37 Stunden vor Martin Kosgey aus Kenia, der in 2:06:41 ins Ziel kam. Dritter wurde dessen Landsmann Alex Kibet (2:07:09). "Das Rennen an sich war sehr gut. Ich bin super zufrieden", sagte Gabius.

Die Äthiopierin Meskerem Assefa stellte bei ihrem Sieg in inoffiziellen 2:20:36 Stunden einen Streckenrekord auf. Sie blieb deutlich unter der sechs Jahre alten Bestmarke von Meselech Melkamu (Äthiopien/2:21:01). Auf Rang zwei lief Haftamnesh Tesfay in 2:20:47 Stunden vor Bedatu Hirpa (2:21:32/beide Äthiopien). Die Wahl- Frankfurterin Katharina Heinig lief in 2:29:55 Stunden auf Platz 14.

