Hamilton ist auf den Spuren des legendären Fangio

Mexiko City. An einem wie Juan Manuel Fangio hätten die aktuellen Eigner der Formel 1 wenig Freude. Die Zeiten, in denen Rennfahrer Frauenhelden sein durften, passen nicht mehr zu den moralischen Vorstellungen von Liberty Media. Sport ist Unterhaltung, und die muss möglichst jugendfrei sein. Fangio aber, dessen fünf Weltmeistertitel heute in Mexiko (20.10 Uhr, RTL) von Lewis Hamilton eingeholt werden können, stammt aus einer Zeit, in der Rennfahrer dem Leben am Limit zugetan waren – weil sie mit ihrem Tun am Rande des Todes balancierten.

Wenn Hamilton heute nur Siebter wird, oder Sebastian Vettel nicht gewinnt, hat der Brite fünf Titel und in der ewigen Bestenliste nur noch Michael Schumacher mit sieben WM-Siegen vor sich. Eine noch unvorstellbare Bestmarke, aber das war bis vor einiger Zeit auch Fangios Titelquintett. Hamilton hätte im Erfolgsfall mit dem Silberpfeil eine ordentliche Serie hingelegt, vier Titel in fünf Jahren. Aber das ist nichts gegen den Raubzug des Legendären. Innerhalb von nur sechs Jahren hatte „El Chueco“, der Krummbeinige, fünf Titel gewonnen – mit vier verschiedenen Automarken: 1951 mit Alfa Romeo, 1954/55 mit Mercedes, 1956 mit Ferrari, 1957 mit Maserati. Dabei bestritt der Südamerikaner sein erstes Rennen erst mit 25 in einem alten Taxi; als die Formel 1 beginnt, ist er schon 39. Seine Erfolgsquote – 24 Grand-Prix-Siege und 28 Polepositionen in 51 Rennen – ist unerreicht.

Fangio sah in seiner Karriere 30 Rennfahrerkollegen sterben

Wird Hamilton darauf angesprochen, künftig in einem Atemzug mit Fangio genannt zu werden, bekommt der ansonsten an der Historie nicht besonders interessierte Brite glänzende Augen: „Für uns moderne Rennfahrer ist Fangio wie ein Pate. Es ist verrückt, daran zu denken, das ich auf dem Weg bin, genauso viele Titel zu gewinnen.“

Vor ein paar Jahren ist Hamilton in Monza mal eines der PS-Monster der Nachkriegszeit gefahren, auf hohen Rädern mit dünnen Reifen und mit einem vorne platzierten Motor. Das Problem der schon 300 km/h schnellen Rennwagen waren die prall gefüllten und leicht zerstörbaren Benzintanks, stets war ein Feld rasender Bomben unterwegs. Hamiltons Fazit: „Ich bin froh, in der heutigen Ära zu fahren. Bei einem Unfall musste der Fahrer hoffen, aus dem Auto geschleudert zu werden… Da war schon eine andere mentale Einstellung nötig.“ Das kann man wohl sagen: Fangio hat in seiner Karriere 30 Rennfahrerkollegen sterben sehen. Er selbst erlag 1995 im Alter von 84 Jahren einem Nierenleiden.

Vom Fahrerischen her wird Juan Manuel Fangio bis heute verehrt. „Fangionismus“ nannte man die Tugend, schnörkellos zu fahren, stoisch die Ideallinie zu halten. Sein Maxime schien einfach: „Ein Fahrer darf keine Angst haben, er muss seinem Können vertrauen.“ Dann folgte ein narzisstischer Nachsatz: „Ich habe immer gedacht, dass ich der Beste bin.“ Es sind Sätze, die man so auch von Lewis Hamilton kennt.