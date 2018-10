Watten von den Volleys: „Nur hart arbeiten reicht nicht“

Berlin. Das Ziel ist klar: Die BR Volleys wollen in dieser Saison nicht nur zum vierten Mal in Folge deutscher Meister werden, sondern an diesem Sonntag beim Supercup in Hannover (16.30 Uhr, sporttotal.tv) gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen auch gleich den ersten Titel holen. Kein leichtes Unterfangen, denn beim 2:3 zum Saisonauftakt gegen Düren war zu sehen, dass es bei den Volleys mit neuem Coach und gleich sieben neuen Spielern noch Probleme bei der Abstimmung gibt. Von den Neuen ist Dustin Watten sicherlich am leichtesten zu erkennen, nicht so sehr wegen seiner Glatze und dem Kinnbart, sondern weil er als Libero grundsätzlich ein andersfarbiges Trikot als der Rest der Mannschaft trägt. Der US-Nationalspieler hebt sich auch in anderen Dingen ab: Im Saisonheft der Volleys wird erklärt. dass der 31-Jährige aus Kalifornien ist strenger Veganer sei und seine Idole Mönche sind.

Sie führen als professioneller Athlet ein völlig anderes Leben. Was fasziniert Sie an Mönchen, Herr Watten?

Dustin Watten: Weil sie sich von Äußerlichkeiten abwenden, Dingen, die uns beigebracht wurden, dass sie wichtig sind. Und ich bewundere die Disziplin, die es mit sich bringt zu verzichten. In allen Religionen dieser Welt geht es auch immer darum, nicht nach materiellen Dingen zu streben, sondern auf der Reise nach innen sich selbst zu finden. Das kann kein Zufall sein. Es interessiert mich und ich lebe dementsprechend einfach. Einen riesigen Fernseher brauche ich nicht.

Zudem verzichten Sie in Ihrer Ernährung gänzlich auf tierische Produkte, leben streng vegan. Warum?

Ganz einfach, weil ich mich besser fühle. Ich lese viel über die Psychologie im Sport und habe in Frankreich eher zufällig die Biografie eines Triathleten gekauft, der sein Leben mit 40 komplett verändert hat, auch seine Ernährung. Ich habe danach weitere Bücher über Athleten gelesen, die sich vegan ernähren und es dann ausprobiert. was in Frankreich nicht ganz einfach ist (lacht). Ich war nie ein großer Athlet, aber immer ein begeisterter Sportler und meine Erfahrung ist, dass hart zu arbeiten nicht reicht. Es gehört für mich mehr dazu, Stretching, Meditation, ausreichend Schlaf und nicht an letzter Stelle die Ernährung. Ich glaube, ich tue meinem Körper Gutes, gebe ihm, was er braucht, nicht nur als Athlet, sondern auch auf lange Sicht.

Aber gerade in Mannschaftssportarten geht es nicht ohne andere. Hat Ihre Internetseite deswegen die Überschrift „Better together“, also besser gemeinsam?

Nicht nur. Ich habe in Polen gespielt, in Nord- und in Südfrankreich, in Finnland und auch in einem armen Land wie Brasilien, Ländern, in denen die Menschen unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen leben. Aber eines haben wir alle gemeinsam: Wir streben danach, geliebt zu werden, glücklich zu sein und Schmerzen zu vermeiden, ganz egal, wo und wie wir leben und mit welchen Werten wir aufwachsen. Wir schauen immer mehr auf das, was uns trennt, sollten uns aber um unsere Gemeinsamkeiten mehr kümmern.

Laut dem, was Sie auf Ihrer Internetseite veröffentlichen, lassen Sie sich viel von Weisheiten und Sprichwörter aus aller Welt inspirieren. Sie müssen viel lesen.

Ja, das tue ich. Für mich ist Volleyball bei weitem nicht alles im Leben. Wenn Du zehn Monate von zu Hause weg und unterwegs bist, hast Du viel Zeit über den Sinn des Lebens nachzudenken, um es ganz profan auszudrücken. Warum sind wir hier? Unsere Zeit ist begrenzt und was machen wir daraus? Anfangs habe ich mich mit dem Schreiben eher selbst gestärkt, jetzt schreibe ich, wenn man so will, an eine jüngere Version von mir. Ich denke an Kids irgendwo auf der Welt, die in dem, für das sie eine Leidenschaft haben, nicht unterstützt werden. Ich hoffe, dass ich ihnen Mut und Kraft geben kann, nicht aufzugeben und einen Weg finden, das Beste aus Ihren Möglichkeiten zu machen, im Volleyball und im Leben an sich.

Was Ihnen, um mal etwas sportlicher zu werden, mit den Volleys im Saisonauftakt gegen Düren nicht gelang.

Ja, leider, und ich war wie wir alle sehr enttäuscht, auch weil ich unbedingt etwas zurückgeben wollte für das, was meine Zeit hier in Berlin schon jetzt zu einem durchweg positiven Erlebnis gemacht hat.

Wie haben Sie die Stimmung mit den knapp 7200 Zuschauern im Rücken erlebt? Ist Berlins Schmeling-Halle, wie viele sagen, wirklich der Volleyball-Tempel in Europa?

Auf jeden Fall, es war genau so, wie es mir viele ehemalige Berliner wie Kawika und Erik Shoji oder auch Scott Touzinsky, die von der Atmosphäre und ihrer Zeit bei den Volleys schwärmten, beschrieben haben. Mit so viel Begeisterung und Leidenschaft im Rücken zu spielen, setzt extra Adrenalin frei. Das war einer der Gründe für mich, nach Berlin zu kommen. Ich will hier etwas zu einer Tradition des Gewinnens beitragen, Druck und Stress spüren, um das Optimum zu leisten. In Teams, die sich mit Platz sechs oder so zufrieden geben, kann man nicht wachsen. Auch deswegen war ich nach der Niederlage gegen Düren maßlos enttäuscht. Ich bin davon überzeugt, dass in unserer Mannschaft ungeheures Potenzial steckt und wir nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League etwas leisten werden, auf das Berlin stolz sein kann.

Da wäre ein Sieg im Supercup gegen Friedrichshafen sicherlich kein schlechter Anfang. Was wissen Sie über den Klassiker des deutschen Volleyballs?

Ich habe noch nie gegen Friedrichshafen gespielt, weiß aber alles, was ich wissen muss. Du kommst nach Berlin, um Friedrichshafen zu schlagen. Punkt.