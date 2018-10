1. FC Magdeburg unterliegt dem HSV mit 0 : 1

Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg muss weiter auf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga warten. Vor 23 132 Zuschauern in der ausverkauften MDCC-Arena unterlag die Elf von Trainer Jens Härtel am Freitagabend dem Hamburger SV mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor des Spiels erzielte Khaled Narey (76.). Zuvor hatte seine Teamkollege David Bates wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (53.) gesehen. Damit feierte Hannes Wolf eine gelungene Trainer-Premiere, nachdem sich der HSV erst am Dienstag von Christian Titz getrennt hatte.

Magdeburg begann mit einer Viererkette, die in den vorangegangenen Partien ein besseres Offensivspiel ermöglicht hatte. So startete der FCM auch offensiv und setzte den HSV früh unter Druck. Torchancen sprangen allerdings keine heraus. Es dauerte etwa 25 Minuten, bis sich die Hamburger befreien konnten. Und dann hatte die FCM-Abwehr jede Menge zu tun. So parierte Torwart Alexander Brunst (23.) einen Versuch von Narey, Steffen Schäfer (25.) köpfte einen Freistoß von Aaron Hunt aus der Ecke. Nach einer Dreifachchance für die Gäste (28.) verflachte die Partie allerdings wieder. Hamburg wollte nicht mehr, die Magdeburger scheiterten immer wieder am letzten oder vorletzten Pass. Zudem waren sie im Pech, als Referee Timo Gerach (Landau) ein Foul von Aaron Hunt an FCM-Stürmer Christian Beck im Strafraum nicht ahndete.

Nach der Pause zunächst das gleiche Bild. Der HSV hatte die Spielkontrolle, Magdeburg stand tief. Das änderte sich auch nicht, als Bates (53.) vom Platz musste. Wenig später parierte Brunst (56.) wieder einmal gegen Narey. Dann aber kam der FCM besser in die Partie, spielte die Angriffe ruhiger aus und nutzte den sich bietenden Platz.

Abschlüsse von Christian Beck (63., 64.) brachten aber kaum Gefahr. So gingen die Gäste Führung, und das verdient. Magdeburg stand in der Defensive, spielte auf Abseits, aber gleich zwei Hamburger waren nach einem schönen Lupfer von Pierre-Michel Lasogga frei vor Brunst. Narey (76.) traf durch die Beine des Magdeburger Torwarts. Anschließend rannte der FCM zwar noch einmal an, musste sich aber den deutlich besseren Hamburger geschlagen geben. Über die gesamten 90 Minuten blieb der FCM praktisch ohne gefährlichen Torabschluss: zu wenig für den historischen ersten Heimsieg in Liga zwei.