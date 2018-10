Crosslauf: Die Schule des Willens

Über Stock und Stein: Bei der Cross-Veranstaltung in der Döberitzer Heide wird den Athleten auch an diesem Wochenende wieder alles abverlangt.

Berlin. Es geht querfeldein, bergauf und bergab, durch Pfützen, Matsch und tiefen Sand. Und die Klamotten sehen danach entsprechend aus. Für Menschen mit Sauberkeitswahn ist Crosslauf sicher nicht der richtige Sport. Spätestens, wenn es dazu auch noch ein bisschen regnet, wird deutlich, warum die „dreckigste Disziplin“ der Leichtathletik auch gern als eine Schule des Willens bezeichnet wird.

Allerdings wird diese Schule in Deutschland mittlerweile immer häufiger geschwänzt. Seit der Wende hat das Interesse am Crosslauf hierzulande stark abgenommen. Die meisten Athleten entscheiden sich inzwischen gegen eine Cross-Saison – sie starten stattdessen entweder bei Straßenläufen, wo es mehr Geld zu verdienen gibt, oder sie bereiten sich langfristig auf die Hallensaison im Frühjahr vor. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat die Disziplin in der Vergangenheit allerdings auch nicht besonders gefördert.

Bei den Jugendspielen in Buenos Aires im Programm

Erst seit Kurzem hat diesbezüglich wieder ein Umdenken eingesetzt. Auch bei den olympischen Jugendspielen in Buenos Aires stand in diesem Jahr erstmals ein Crosslauf auf dem Programm, der von den Teilnehmern auf den längeren Laufstrecken zusätzlich absolviert werden musste.

In der Zwischenzeit sind jedoch viele traditionsreiche Cross-Veranstaltungen eingestellt worden. Beim SCC Events hat man sich diesem Trend erfolgreich verwehrt. An diesem Sonnabend richtet der Verein bereits zum 55. Mal den Cross-Country-Lauf aus, Deutschlands ältesten Crosslauf. 1964 wurde der Lauf erstmals ausgetragen. Horst Milde (80), damals Student an der Freien Universität (FU) und später auch Initiator des Berlin-Marathons, hatte bei einer Reise nach Frankreich von der schmutzigen Art des Laufens erfahren und die Idee für seine Heimatstadt kopiert.

Anfangs wurde noch im Grunewald gelaufen

In Deutschland gab es bis dahin lediglich Waldläufe, bei denen auf ordentlichen Waldwegen gelaufen wurde. Milde und seine Mitstreiter an der FU waren die Ersten, die die Teilnehmer querfeldein rennen ließen. 1966 holte man sich den SCC ins Boot, der die Veranstaltung drei Jahre später komplett übernahm. Wurde anfangs noch im Grunewald gelaufen, trifft man sich inzwischen in der Döberitzer Heide, am Ortsrand von Groß Glienicke.

„Auch wenn die Teilnehmerzahlen seit Längerem rückläufig sind: Wir ziehen den Cross-Country-Lauf weiter durch. Das hat einfach Tradition“, sagt Thomas Steffens, Sprecher von SCC Events. Er findet es schade, dass Crosslauf in Deutschland nicht denselben Stellenwert hat wie in Frankreich, Großbritannien oder in den Beneluxländern, wo die Wettkämpfe zum Teil sogar live im Fernsehen übertragen werden. Dagegen musste hierzulande selbst eine Topläuferin wie die Berlinerin Caterina Granz (LG Nord) ihren beiden Mitbewohnerinnen erst einmal erklären, worum es sich bei dieser Querfeldeinvariante eigentlich genau handelt.

Es werden Kraft, Ausdauer und Wettkampfhärte trainiert

Nur die wenigsten haben vermutlich mitbekommen, dass Granz in diesem Jahr bei der Studenten-WM den Cross-Weltmeistertitel gewann. Dabei ist Crosslaufen auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll. Das Laufen in unwegsamem Gelände fördert die Kraft- und Grundlagenausdauer, es schult das Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen und insbesondere die Wettkampfhärte. Zudem sorgt es für Abwechslung im Training. Allerdings holen sich viele Sportler diese Abwechslung mittlerweile auch noch auf eine andere Weise. Hindernisläufe erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Die Teilnehmer robben auf allen Vieren durch den Schlamm und überqueren meterhohe Mauern, sie klettern, kriechen, balancieren und hangeln sich durchs Gelände. Sie gehen an ihre körperlichen Grenzen und haben sogar noch Spaß dabei.

Auch beim SCC Events hat man reagiert und schon 2012 zusätzlich zum Cross-Country-Lauf eine Cross-Challenge ins Leben gerufen für „alle, die ausdauerfit oder wagemutig sind und eine verrückte Herausforderung suchen“, wie es auf der Webseite der Veranstaltung heißt. Das passt zur generellen Eventisierung von Laufveranstaltungen. Auch in Berlin hat dieses Format dem klassischen Crosslauf längst den Rang abgelaufen. Auf drei Streckenlängen (5/10/19 Kilometer) starten am Sonnabend und Sonntag deutlich mehr Teilnehmer bei der Cross-Challenge als beim traditionellen Rennen über 4,5 beziehungsweise neun Kilometer. „Die Cross-Challenge hat sich gut entwickelt. Das ist Laufen in Verbindung mit Kraftsport und einer Prise Abenteuer“, meint Thomas Steffens. Auffällig viele jüngere Teilnehmer sind unter den Startern, zudem viele, die eher aus der Fitnessszene stammen als aus dem Laufbereich. Die Hoffnung lautet, dass sich zumindest einige von ihnen dadurch für weitere Laufveranstaltungen von SCC Events begeistern lassen. So ist Crosslauf auf einmal nicht mehr bloß ein Stück gepflegte Vergangenheit. Sondern auch eine Investition in die Zukunft.