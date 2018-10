Auch Michael van Gerwen ist bei der EM in Dortmund am Start.

Pfeilwerfen in Dortmund Favoriten Van Gerwen, Cross und Wright bei Darts-EM weiter

Dortmund. Titelverteidiger Michael van Gerwen hat bei der Darts-EM in Dortmund mit einem lockeren Auftaktsieg das Achtelfinale erreicht. Der Niederländer gewann gegen Paul Nicholson mit 6:2 und meisterte seine Auftakthürde damit souverän.

Auch Mitfavorit Peter Wright (6:0 gegen Jermaine Wattimena) und Weltmeister Rob Cross (6:4 gegen Danny Noppert) kamen in der Westfalenhalle souverän durch ihre Auftaktpartien. Die beiden deutschen Teilnehmer Max Hopp und Martin Schindler greifen erst am Nachmittag ins Geschehen ein. Am Abend beginnt dann die Runde der letzten 16.

( dpa )