DFB-Pokal: SV Rödinghausen gegen den FC Bayern München live im TV & Stream

2. Runde im DFB-Pokal: Am Dienstag trifft der FC Bayern München auf den SV Rödinghausen. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

2. Runde im DFB-Pokal: Am Dienstag (30. Oktober, Anstoß 20:45 Uhr) empfängt der SV Rödinghausen den FC Bayern München. In der ersten Runde bezwangen die Bayern die SV Drochtersen/Assel knapp mit 1:0. Nun geht es in Runde 2 erneut gegen einen Regionalligisten. Der SV Rödinghausen setzte sich gegen Dresden mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Das Pokalspiel zwischen Rödinghausen und dem FCB wird live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD beginnt am Dienstagabend (30. Oktober) um 20.15 Uhr mit der Übertragung. Ab 20:45 schaltet das Erste dann live zur Partie ins Stadion an der Bremer Brücke.

Übertragung des Pokalspiels auf Sky

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalspiel zwischen Rödinghausen und den Bayern benfalls um 20.15 Uhr.

Das Pokalspiel des SV Rödinghausen gegen den FCB im Livestream und Ticker

Neben der TV-Übertragung des Pokalspiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an mit der die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Darüber hinaus haben alle Sky-Kunden, die es am Dienstagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo anzusehen.

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die zweite Runde des DFB-Pokals SV Rödinghausen gegen den FC Bayern München live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: SSV Rödinghausen vs. FC Bayern München

