DFB-Pokal: SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC live im TV & Stream

2. Runde im DFB-Pokal: Am Dienstag (30. Oktober, Anstoß 18:30 Uhr) trifft Hertha BSC auswärts auf den SV Darmstadt 98. Die Berliner kämpfte sich in der ersten Runde gegen Braunschweig über die Verlängerung in die zweite Runde (2:1). Die "Lilien" siegten gegen Zweitliga-Konkurrent Magdeburg mit 1:0 und sicherten sich damit das Ticket für Runde 2 und ihr Heimspiel gegen Hertha.

Das sind die Begegnungen der 2. Runde im DFB-Pokal

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel von Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Dienstag (30. Oktober) um 18.20 Uhr. Ab 18:30 schaltet Sky dann live zur Partie in das Merck-Stadion am Böllenfalltor.

Alle Spiele, alle Tore - Die 1. Bundesliga 2018/19 im TV

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC: Alle Infos zu Tickets und Liveticker

Tickets für die Auswärtspartie können online auf der Internetpräsenz der Darmstädter vorbestellt werden. Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die zweite Runde des DFB-Pokals SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: SV Darmstadt 98 vs. Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

Lesen Sie auch:

Bundestrainer Löw hat ein Bayern-Problem

Reif für die „Goldene Himbeere“

"Noch viel Luft nach oben": Offene Fragen für Union