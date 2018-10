Maximilian Eggestein ist Werders schärfste Waffe

Berlin. Maximilian Eggestein hatte allen Grund, ins Schwärmen zu geraten. Nach Werder Bremens 2:0 auf Schalke hätte das Mittelfeldtalent zum Beispiel über seine gute Antizipation vor Tor Nummer eins sprechen können, über seinen ansatzlosen Abschluss und die Präzision, mit der der Ball ins Netz rauschte. Oder über seine Entschlossenheit, mit der er das Spielgerät bei Tor Nummer zwei in die Maschen jagte, diesmal mit seinem linken, seinem schwächeren Fuß. Starke Szenen, nur wollen Schwärmereien nun mal nicht so recht passen zum 21 Jahre alten Eggestein, dessen Wesen zwischen Leine und Weser geformt wurde und getrost als bodenständig norddeutsch bezeichnet werden darf. Also erzählte er lieber, dass er sich nach seinem ersten Doppelpack bei Schalkes Aushilfstorwart Alexander Nübel entschuldigt habe. „Es ist für ihn natürlich nicht ganz schön“, sagte er über seinen Kollegen aus der deutschen U21, „aber ich glaube, bei beiden Toren war er machtlos.“

Schon vier Tore in acht Spielen

Tatsächlich gab es für den Vertreter des angeschlagenen Ralf Fährmann nicht viel zu halten, weshalb weniger über Nübel, dafür aber umso mehr über Eggestein gesprochen wurde. „Ich habe mit 21 noch nicht so viele Bundesligaspiele gemacht“, sagte Werder-Kapitän Max Kruse (30) mit Blick auf 65 Erstliga-Einsätze, „er ist zum Stammspieler gereift, und in diesem Jahr macht er auch die Tore. Seine Weitschüsse sind eine Waffe für uns.“

Im Vorjahr waren Eggestein in 33 Bundesligaspielen zwei Tore gelungen. In dieser Saison steht er nach nur acht Partien bereits bei vier – allesamt per Distanzschuss erzielt. „Der Gegner weiß halt nicht so genau, ob er rausrücken muss, um den Schuss zu verteidigen, oder ob Maxi den Ball dann durchsteckt“, sagt Trainer Florian Kohfeldt, der schon als U23-Coach zu Eggesteins größten Förderern zählte. Ein Umstand, auf den sie in Bremen besonders stolz sind. Schon als 15-Jährigen lotsten sie den gebürtigen Hannoveraner zu Werder, obwohl er in der Jugend keineswegs als Überflieger galt. Die Mischung aus Bremens Mangel an Alternativen und Eggesteins Ehrgeiz führte jedoch dazu, dass sich der 1,81-Meter-Mann prächtig entwickelte. Heute ist Eggestein für Werder das, was Arne Maier (19) für Hertha BSC ist: ein Juwel – auf dem Platz, aber auch als Visitenkarte für die eigene Nachwuchsarbeit.

Auch Routinier Pizarro ist begeistert

Eggesteins Hoch ist auch Werders Hoch. Die Hanseaten sind Tabellendritter, stehen vor dem FC Bayern, ein Bild, das an längst vergangene Erfolgstage erinnert. Ob es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt oder doch um mehr, wird sich noch zeigen müssen, aber der Sieg gegen Schalke – zuvor mehr als fünf Stunden ohne Gegentor – hat die Hoffnungen weiter befeuert. Werder agierte so clever und selbstbewusst, dass selbst dem abgezockten Routinier Claudio Pizarro (40) das Herz aufging. Nach Eggesteins 2:0 strahlte der Peruaner so ungläubig und stolz, als hätte er seinen Neffen beim ersten Kuss beobachtet.

Vier Siege aus den jüngsten fünf Spielen stehen für die Bremer nun zu Buche. Sonntag wollen sie im Weserstadion gegen die angeschlagene Werkself aus Leverkusen nachlegen. „Wir haben immer betont, dass wir nach Europa wollen“, sagt Eggestein, „wir müssen uns ja nicht kleiner machen, als wir sind.“ Größer machen wird er sich allerdings auch nicht. Ein Grund mehr, weshalb sie bei Werder optimistisch in die Zukunft schauen dürfen.

( Jörn Lange )