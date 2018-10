Wenn nur die Vielseitigkeit zählt

Viet Thao Hoang will in die Nationalmannschaft der Turner. Dazu muss der Ringe-Spezialist seine Leistungen im Mehrkampf verbessern.

Berlin. Viet Thao Hoang hat ein Problem, auch wenn es sich zunächst gar nicht wie eines anhören mag. An den Ringen zählt der 25-Jährige nämlich zu den besten Turnern in Deutschland. Bei den deutschen Meisterschaften gewann er kürzlich die Silbermedaille. An keinem anderen Turngerät macht pure Kraft so viel aus. Dagegen kann zu viel Muskelmasse an den anderen Geräten auch hinderlich sein.

Das gilt insbesondere für das Pauschenpferd, wo die Schwungbewegung das entscheidende Wertungskriterium ist und ein zu hoher Krafteinsatz sogar mit Punktabzug bestraft wird. „Gute Ringeturner sind deshalb nur selten auch gut am Pferd“, sagt Thao. Wer in der einen Disziplin ein Ass sein will, muss in der anderen Abstriche machen. Ein bisschen ist das wie mit einer zu kurzen Bettdecke. Egal, wohin man sie zieht, irgendeine Stelle bleibt immer frei.

In Tokio 2020 sind nur vier Starter zugelassen

Zu einem Problem wird es dadurch, dass im modernen Turnsport in erster Linie der Mehrkampf zählt und damit die Vielseitigkeit zum wichtigsten Kriterium erhoben wird. Wer sich für die Nationalmannschaft qualifizieren will, muss also eigentlich an allen Geräten stabile Leistungen zeigen. Zumal bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio in der Mannschaft nur noch vier statt wie bisher fünf Starter zugelassen werden. Das lässt kaum noch Spielraum für Spezialisten.

Bislang hat Viet Thao Hoang vor allem auf drei Disziplinen gesetzt: Ringe, Sprung und Boden – dort wurde er vor ein paar Wochen sogar deutscher Meister, sein erster Titel bei den Erwachsenen. Viereinhalb Jahre studierte er in den USA, wo die Turnteams an den Hochschulen so groß sind, dass jeder sich nur auf die Geräte konzentriert, die er am besten beherrscht. An diesem engen Fokus änderte sich auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland erst einmal nichts. In der Bundesliga trat Thao für den KTV Obere Lahn zunächst ebenfalls nur in ausgewählten Disziplinen an. Erst im April beschloss er, sich künftig breiter aufzustellen und auch verstärkt Barren, Pauschenpferd und Reck zu trainieren. „Turnen ist mein Leben“, sagt er. „Also habe ich mich gefragt, wieso ich es dann nicht gleich richtig mache.“

Berlin zählt zu den besten Turn-Standorten Deutschlands

Thaos Eltern stammen aus Vietnam, er selbst ist im Wedding geboren. Als Sechsjähriger wurde er fürs Turnen gesichtet. Schnellkräftig und beweglich war er damals schon, zudem eher klein gewachsen, was in dieser Sportart durchaus von Vorteil ist. „Vielleicht haben die Trainer auch einfach gedacht, dass Asiaten einfach gut turnen können“, meint er.

Viet Thao Hoang wurde damals zusammen mit Philipp Herder entdeckt, dem EM-Zehnten im Mehrkampf von 2017. Beide starten für den SC Berlin. Mit Herder sowie Lukas Dauser (Unterhaching) und Nils Dunkel (Erfurt) trainiert Thao zusammen am Bundesstützpunkt im Sportforum Hohenschönhausen. „Die Bedingungen sind super. Zusammen mit Cottbus und Stuttgart gehört Berlin zu den besten Standorten im deutschen Turnsport“, sagt er.

Die Weltmeisterschaft in Katar findet noch ohne ihn statt

Doch während Herder, Dauser und Dunkel allesamt für die WM vom 25. Oktober bis 3. November in Katar nominiert wurden, verfolgt Viet Thao Hoang die Titelkämpfe nur aus der Ferne. Daran änderten weder seine beiden Medaillen bei den deutschen Meisterschaften etwas noch die Tatsache, dass er damit sogar der erfolgreichste Berliner bei den diesjährigen Titelkämpfen in Leipzig war. Im Mehrkampf leistete sich Thao noch zu viele Fehler, am Pauschenpferd musste er sogar absteigen – am Ende belegte er lediglich Platz 16. Mehr war nach gerade einem halben Jahr Mehrkampftraining einfach noch nicht drin.

Anfang November wird Thao einen weiteren Wettkampf bestreiten und erneut versuchen, sich für das Nationalteam zu empfehlen. Spätestens im nächsten Jahr, wenn die deutschen Meisterschaften im Rahmen des großen Meisterschaftswochenendes „Die Finals“ in Berlin stattfinden, will er mit den besten Mehrkämpfern des Landes mithalten können.