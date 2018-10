Stehen in Paris im Viertelfinale: Timo Boll (l) und Dimitrij Ovtcharov.

Tischtennis-World-Cup Boll und Ovtcharov erreichen Viertelfinale in Paris

Paris. Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben beim World Cup im Disneyland Paris das Viertelfinale erreicht.

Europameister Boll besiegte in der Runde der besten 16 den Franzosen Emmanuel Lebesson in 4:1 Sätzen. Titelverteidiger Ovtcharov gewann sein Achtelfinal-Match gegen Mattias Falck aus Schweden mit 4:3. Der World Cup ist im Tischtennis das wichtigste Turnier nach den Olympischen Spielen und der WM. Die Viertelfinal-Spiele werden bereits am Samstagabend ausgetragen.

( dpa )