Füchse im EHF-Pokal gegen Aalborg

Berlin. Titelverteidiger Füchse Berlin, der derzeit bei der Club-Weltmeisterschaft in Doha um den Super Globe spielt, trifft in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Cups auf das dänische Team Aalborg Handbold. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Handball-Bundesligist THW Kiel spielt gegen den norwegischen Vertreter Drammen HK. Der SC Magdeburg spielt gegen den FC Porto, TSV Hannover-Burgdorf trifft auf Benfica Lissabon.

Die Füchse treten zunächst auswärts an. Die Spiele werden am 17./18. sowie am 24./25. November ausgetragen. Die Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase, die am 29. November ausgelost wird und im Februar kommenden Jahres startet. Das Finalturnier findet am 18. und 19. Mai statt.

( dpa )