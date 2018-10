Nowitzki und seine Nachfolger

Der 40-Jährige geht in seine 21. Saison für Dallas. Weitere sechs Deutsche sind beim NBA-Start dabei – so viele wie nie.

Berlin. Lehrjahre, das ist in der glamourösen Welt der NBA nicht anders als im normalen Leben, sind keine Herrenjahre. Berlins bester Basketball-Export Moritz Wagner hat das gerade erst zu spüren bekommen, sein Lächeln aber bewahrt. Auf den ersten Reisen mit den Los Angeles Lakers mussten er und die anderen Liga-Neulinge stets einen pinken Kinder-Rucksack mit sich herumtragen. Ein Geschenk von den Etablierten im Team, die es traditionell genießen, die Frischlinge zu piesacken.

Wagner (21) ertrug’s mit Fassung, schließlich lebt er gerade seinen Traum. Im Sommer wurde er an 25. Stelle gedraftet, seither darf der Alba-Zögling auf der größten Bühne mitmischen, die sein Sport zu bieten hat. In der besten Liga der Welt und: an der Seite des besten Spielers der Welt. Denn nach Wagner sicherten sich die Lakers auch die Dienste von Superstar LeBron James (33), der dem ruhmreichen Hollywood-Klub all das zurückbringen soll, wonach er seit Jahren lechzt: Glamour, Flair und Erfolg – was man halt so erwartet, wenn man einem Spieler in vier Jahren gut 130 Millionen Euro zahlt.

Am Mittwoch Saisonauftakt mit Theis und Schröder

Das Erregungslevel in L.A. ist spürbar gestiegen, aktuell leuchtet das Scheinwerferlicht der Branche nirgendwo heller als im Staples Center, der Heimspielstätte der Lakers. „Die Träume sind jetzt wesentlich größer“, sagt Klub-Ikone Kobe Bryant. „LeBron wird die Lernkurve für die jungen Spieler beschleunigen. Sie werden viel schneller lernen können, weil sie die Möglichkeit haben werden, ihm jeden Tag zuzuschauen.“ Ein Vorteil, von dem auch 2,11-Meter-Mann Wagner und der Frankfurter Isaac Bonga (18) profitieren wollen. Welche Rolle sie im jungen Lakers-Team spielen können? Maxi Kleber (26), der bei den Dallas Mavericks in sein zweites NBA-Jahr geht, traut dem derzeit verletzten Wagner einiges zu. „Er ist ein sehr moderner, großer Spieler, der von außen werfen kann“, sagt der Nationalspieler, „er bringt alles mit, was man braucht.“

Zum Saisonstart in der Nacht zu Mittwoch werden andere im Fokus stehen. Der Braunschweiger Daniel Theis (26), der mit Titelkandidat Boston gegen Philadelphia (2.30 Uhr) spielt, vor allem aber sein Kumpel Dennis Schröder (25). Deutschlands bester Basketballer wechselte aus Atlanta zu den Oklahoma City Thunder und trifft zum Auftakt gleich auf den Champion, die Golden State Warriors (4.30 Uhr, beide Spiele live bei DAZN). Dass der Aufbauspieler künftig an der Seite zweier All-Stars agiert, hat sein ohnehin nicht kleines Selbstvertrauen noch mal wachsen lassen. „Russell Westbrook, Paul George und ich sind alle gut mit dem Ball“, sagt er, „uns muss man auch erst mal verteidigen können.“

Theis will nach Knieverletzung wieder angreifen

An individueller Klasse mangelt es dem Team keineswegs, die Frage ist jedoch, inwieweit die drei feuerwütigen Spieler harmonieren. „Für mich war es nur wichtig zu hören, dass ich meine Einsatzzeit bekomme, die sich auf circa 30 Minuten pro Partie belaufen wird“, sagt Schröder. „Basketball ist ein Teamsport, das hat jeder von uns verstanden.“ Spätestens, wenn Allround-Wunder Westbrook seine Knieverletzung auskuriert hat, wird es spannend zu beobachten sein, wie viel Substanz hinter diesen Worten steckt.

Daniel Theis hat das Auskurieren bereits hinter sich. Seine bis dahin gute Premierensaison endete abrupt, im März riss sein Meniskus. Für Boston nur einer von vielen Rückschlägen – auch die Top-Stars Kyrie Irving und Gordon Hayward erlitten schwere Verletzungen. Trotzdem schaffte es Boston im Play-off bis ins Halbfinale, weil junge Spieler über sich hinauswuchsen und die vielleicht beste, weil uneigennützigste Spielanlage der Liga an den Tag legten. Ob dieses Erfolgsrezept mit den zurückgekehrten Platzhirschen Bestand hat, darf bezweifelt werden.

Nowitzki muss zum Saisonstart aussetzen

Ein anderer Platzhirsch hat den geordneten Rückzug angetreten. Dirk Nowitzki (40) wird in seiner 21. Saison bei den Dallas Mavericks nur von der Bank kommen. Getragen hat der Würzburger das Team lange genug, 21 Spielzeiten hat noch niemand bei einem NBA-Klub verbracht. Nun will er mehr denn je Vorbild sein. „Es geht darum, ob er noch einen Beitrag leisten kann, ob er das Gefühl hat, den Jüngeren helfen zu können, ihnen was weiterzugeben“, erklärt Mentor Holger Geschwindner.

Loyalität, Beharrlichkeit, Leidenschaft und Arbeitsethos – Nowitzki, der zum Saisonstart aussetzen muss, lebt Werte vor, die unter Jung-Millionären schnell auf der Strecke bleiben. Allein deshalb wird er für Dallas wichtig bleiben, doch die sportliche Verantwortung soll künftig sein legitimer Erbe übernehmen. Mit dem slowenischen Supertalent Luka Doncic (19) haben die Mavs jenen Spieler verpflichtet, den Experten als „den nächsten LeBron James“ feiern. Nowitzki hingegen wird für immer „der erste Nowitzki“ bleiben. Um Wilt Chamberlain als fünftbesten Punktesammler der NBA-Historie abzulösen, fehlen ihm nur noch 232 Zähler.

Der große Titelfavorit sind erneut die Warriors

Um den Titel wird Dallas allerdings kaum mitspielen, und auch James‘ Chancen mit den Lakers scheinen begrenzt. Das Maß der Dinge sind nach wie vor die versammelten Wurfwunder von Meister Golden State – Stephen Curry, Kevin Durant und Klay Thomp­son, die nach der Verpflichtung von Olympiasieger DeMarcus Cousins nun auch noch einen herausragenden Center in ihren Reihen wissen. Als erster Herausforderer gelten die Houston Rockets, die den Warriors im Vorjahr denkbar knapp im Halbfinale unterlagen und sich den zehnmaligen All-Star Carmelo Anthony angelten. An dessen Seite darf ein weiterer deutscher NBA-Novize vom großen Wurf träumen: Nationalspieler Isaiah Hartenstein (20).

Insgesamt stehen damit sieben Deutsche in der NBA unter Vertrag – so viele wie noch nie. Was ein Indiz dafür ist, dass die gute Nachwuchsarbeit in den deutschen Klubs Früchte trägt. Ob die vielversprechenden Talente dann einen pinken Kinder-Rucksack oder Ähnliches tragen müssen, wird ihnen ähnlich egal sein wie Moritz Wagner.