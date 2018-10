Schwäbisch Hall ist nicht zu schlagen

Berlin. Am Ende bekamen die Frankfurter Footballfans doch noch etwas zu feiern. Zwar hatte Frankfurt Universe den German Bowl gegen die Schwäbisch Hall Unicorns mit 19:21 verloren. Doch die Nachricht des Tages lautete, dass das Endspiel der German Football League im nächsten Jahr nicht mehr in Berlin stattfinden wird, wo es in den vergangenen sieben Jahren ausgetragen wurde, sondern in Frankfurt am Main.

Es fehlte nicht viel und Universe hätte neben dieser Kunde auch den Meisterpokal mit nach Hause nehmen können. Sieben Sekunden vor Schluss hatte Frankfurt die große Chance, die Partie doch noch für sich zu entscheiden – der letzte Versuch eines Fieldgoals ging jedoch knapp daneben. Somit holte Schwäbisch Hall zum vierten Mal nach 2011, 2012 und 2017 den Titel, den der Klub aus Baden-Württemberg auf der Rückfahrt im Sonderzug mit seinen Fans ausgiebig feierte.

Dabei schien sich zunächst eine alte Weisheit im American Football zu bewahrheiten, nach der der dritte Sieg gegen den gleichen Kontrahenten stets der schwerste ist, weil in dieser von Strategie geprägten Sportart der Verlierer mit jeder Niederlage mehr über seinen Gegner lernt als umgekehrt. In der Hauptrunde hatte Schwäbisch Hall beide Duelle gewonnen, doch im Finale tat sich der Favorit lange Zeit schwer.

Erneut eine perfekte Saison für die Unicorns

Vor 15.213 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark führte Frankfurt bereits mit 13:0. Erst im Schlussviertel drehten die Unicorns auf und siegten am Ende hochdramatisch. Damit schafften die Einhörner zum zweiten Mal hintereinander eine perfekte Saison ohne eine einzige Niederlage.

Für Frankfurt war die Finalpleite dagegen doppelt bitter. Der Klub ist hochverschuldet, seit Monaten läuft ein Insolvenzverfahren. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors wollte man mit einem Erfolg im German Bowl neue Unterstützer gewinnen. Nachdem das misslang, ist die Zukunft des Finalverlierers weiter ungewiss. Allerdings darf man die Vergabe des nächsten Endspiels nach Frankfurt als Signal verstehen, dass es bei Universe wohl weitergeht.