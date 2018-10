Warum es zu wenig deutsche Quarterbacks gibt

Jordan Neuman (35) ist Cheftrainer der Schwäbisch Hall Unicorns. Mit seiner Mannschaft trifft er am Sonnabend (18 Uhr, Friedrichs-Ludwig-Jahn-Sportpark) im German Bowl, dem Endspiel um die deutsche Football-Meisterschaft, auf Frankfurt Universe. Zuvor war der Texaner von 2005 bis 2008 auch schon Quarterback bei den Unicorns gewesen.

Erinnern Sie sich noch an das Spiel am 3. Februar 2008?

Jordan Neuman: Sie meinen sicher den Super Bowl. Ja, natürlich erinnere ich mich an den Sieg der New York Giants gegen die New England Patriots.

Die Niederlage der Patriots, die bis dahin kein Spiel abgeben mussten, war eine Sensation. Auch die Schwäbisch Hall Unicorns sind in der German Football League (GFL) bislang ungeschlagen. Haben Sie Angst, dass Ihre Mannschaft im German Bowl gegen Frankfurt das gleiche Schicksal ereilt wie damals New England?

Nein. Im Vorjahr standen wir ja schon mal vor derselben Situation und sind trotzdem cool geblieben und haben gewonnen. Es geht auch nicht um unsere Serie von 33 Siegen am Stück. Es geht einzig und allein darum, wer an diesem Tag die besseren Entscheidungen trifft. Wir müssen dieses Spiel völlig losgelöst betrachten.

Schwäbisch Hall steht zum fünften Mal in Folge im Finale, das sechste Mal in den vergangenen sieben Jahren. Was macht den Klub so erfolgreich?

Der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht Kontinuität. Bei den Unicorns herrscht seit vielen Jahren eine ganz bestimmte Kultur vor, wie wir Football spielen, an der wir beständig festhalten. Dadurch müssen wir nicht jedes Jahr wieder ganz neu anfangen. Natürlich sind wir auch offen für neue Dinge, aber wir bleiben dabei unseren Prinzipien treu. Wenn wir Spieler verpflichten, achten wir sehr genau darauf, dass sie in unser System passen. Wir können hier niemanden gebrauchen, der sich als Star profilieren will.

Es fällt auf, dass selbst die besten Spieler der Unicorns in den GFL-Statistiken nicht ganz vorn stehen, obwohl die Mannschaft die meisten Punkte erzielt hat.

Nehmen wir Christian Hafels, einen der besten deutschen Passempfänger. Vor seinem Wechsel aus Kempten nach Schwäbisch Hall habe ich ihm klar gesagt, dass seine Statistiken nicht mehr so gut sein werden. Aber dafür spielt er nun um die Meisterschaft.

American Football ist auch in Braunschweig, Dresden oder Berlin sehr populär. Die größten Schlagzeilen schreibt die Sportart allerdings in der Heimat der Unicorns. Ist Schwäbisch Hall die Football-Hauptstadt Deutschlands?

Football ist bei uns die klare Nummer eins, noch vor Fußball. Im Halbfinale gegen Dresden hatten wir 3200 Zuschauer, bei einer Bevölkerungszahl von 36.000 war also fast jeder zehnten Einwohner beim Spiel. Wir haben zwar keinen Großsponsor wie Frankfurt oder Braunschweig, aber dafür sehr viele kleine Unterstützer. Die ganze Gemeinde steht hinter den Unicorns.

Sie haben das Amt des Cheftrainers 2016 von Siegfried Gehrke übernommen, der zuvor 26 Jahre lang die Geschicke in Schwäbisch Hall leitete. Das waren riesige Fußstapfen.

Ja, und ich hatte am Anfang ernsthafte Bedenken, ob ich sie ausfüllen kann. Siegfried Gehrke war ein großartiger Trainer – er hat den Verein überhaupt erst zu dem gemacht, was er heute ist. Ich habe Vieles von ihm übernommen. Natürlich habe ich auch meinen eigenen Stil. Aber es ging mir nie darum, Dinge einfach aus Prinzip anders zu machen, nur weil jetzt ein anderer Trainer das Sagen hat.

In Ihrer ersten Saison haben Sie 2017 auf Anhieb den German Bowl gewonnen. Das Finale im Vorjahr gegen Braunschweig war aufgrund der Regenfälle von der Defensive geprägt. Für Sonnabend ist gutes Wetter vorhergesagt. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Es wird ein Spiel auf dem höchsten Niveau. Beide Mannschaften gehören zum Besten, was der europäische Football zu bieten hat.

Mit Schwäbisch Hall und Frankfurt treffen erstmals seit 37 Jahren zwei Teams aus dem Süden aufeinander. Bislang galt die Nordstaffel der GFL als die stärkere Gruppe. Hat der Süden aufgeholt?

Die beiden Topteams im Süden, die jetzt auch im German Bowl stehen, sind in dieser Saison sicherlich stärker als die Topteams aus der Nordstaffel. Bei den Mannschaften dahinter auf den Rängen drei bis fünf sehe ich allerdings den Norden vorn, so dass das Niveau dort ausgeglichener ist. Es kommt also immer auf die Betrachtungsweise an.

Sie sind nebenbei auch als Bundestrainer tätig. Wie bewerten Sie als solcher denn insgesamt das Niveau des deutschen Footballs?

Die German Football League ist die stärkste Liga Europas. Was die Nationalmannschaft angeht, lässt sich das schwer beurteilen, weil wir aufgrund von Differenzen der verschiedenen weltweiten Dachverbände zuletzt nicht mehr an internationalen Turnieren teilgenommen haben. Deutschland zählt aber sicher zu den führenden Nationen des Kontinents. Als wir 2014 das letzte Mal unseren besten Kader beisammen hatten, sind wir Europameister geworden.

Deutsche Quarterbacks spielen in der GFL trotzdem nur eine untergeordnete Rolle. Die Unicorns sind das einzige Team, das mit Marco Ehrenfried einen einheimischen Spielmacher aufstellt. Warum haben Sie sich auf der wichtigsten Position im American Football für einen Deutschen entschieden?

Auch ein paar andere Teams haben es ja schon mit einem deutschen Quarterback versucht, aber meist nicht mit der letzten Konsequenz. Es gab immer eine amerikanische Alternative, falls es nicht funktioniert. Wir haben dagegen 2014 beschlossen, dass die Sache ganz oder gar nicht machen. Marco Ehrenfried genießt unser volles Vertrauen. Er kann ein Spiel gut lesen und macht vor allem keine verrückten Sachen, sondern einfach das, was er am besten beherrscht: einfache, aber effektive Pässe.