Senegal als Ausrichter bestätigt

Buenos Aires. Afrika bekommt seine erste olympische Veranstaltung: Senegal soll die 4. Olympischen Sommer-Jugendspiele 2022 ausrichten, wie die Delegierten bei der 133. Versammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Buenos Aires entschieden.

Das westafrikanische Land will die Wettbewerbe in der Hauptstadt Dakar, in Diamniadio und in Saly austragen.

Die Prüfungskommission stellte Senegal das beste Zeugnis aus. "Es ist eines der stabilsten Länder der Region und hat ein entschlossenes und ambitioniertes Projekt vorgestellt", sagte der Leiter der Prüfungskommission, Ugur Erdener. Die anderen Kandidaten Botsuana, Nigeria und Tunesien zogen daraufhin ihre Bewerbungen zurück und unterstützten den Senegal.

Derzeit werden die Jugendspiele in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ausgetragen. Zuvor fanden sie in Singapur (2010) und im chinesischen Nanjing (2014) statt.

( dpa )