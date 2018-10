Das raten Berliner Jugendtrainer Joachim Löw

Berlin. Wie motiviert man eine Mannschaft nach einer großen Niederlage? Was soll sich spielerisch ändern? Was müssen die Stars mehr üben? Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Russland veranstaltet die deutsche Fußballnationalmannschaft heute im Olympiapark ein öffentliches Training. Das Schaulaufen im Vorfeld der Nations-League-Partien gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich wollen 5000 Zuschauer live verfolgen. Karten gibt es keine mehr. Bei der Übungseinheit im Amateurstadion von Hertha BSC stehen Bundestrainer Joachim Löw und sein Team also unter besonderer Beobachtung.

Auf Berlins Fußballplätzen stehen Jugendtrainer, die sich nicht nur mit Trainingsmethoden auskennen, sondern auch wissen, wie man Sportler nach Rückschlägen motiviert. Der Berliner Morgenpost haben acht Trainer von Hauptstadtklubs erzählt, was sie Löw empfehlen und wie sie die Nationalelf an seiner Stelle wieder aufbauen würden. Die meisten fordern einen personellen Neuanfang, bessere Kommunikation, mehr Tempo – und Leidenschaft.

Ein Trainer sollte seinem Team den Ehrgeiz vorleben

Guido Bommersheim (53) ist Co-Trainer bei der B-Jugend von Arminia Tegel und steht seit fünf Jahren am Spielfeldrand: „Es ist wichtig, wieder mehr auf die Fans zuzugehen. Herr Löw sollte aufhören, die Mannschaft von der Öffentlichkeit abzuschotten. Das öffentliche Training am Dienstag ist genau der richtige Schritt. Wir haben uns für dieses Spektakel gerne angemeldet und werden mit unseren Jungs dabei sein.

Den Schlag bei der WM hat die Nationalelf nicht so sehr wegen der Trainingsmethoden erlitten, sondern weil Löw die falschen Leute mitgenommen hat. Ich finde, es war falsch, wieder auf die alten Leute zu setzen, und würde hier Veränderungen einleiten. Jüngere Spieler werden es besser machen. Nach einer Niederlage ist der Fall erledigt, wie bei jedem Spiel, einem großen oder einem kleinen.

Was man beim Training verbessern müsste, darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Dafür müsste ich die Mannschaft und Löws Methoden aus erster Hand kennen. Wichtig nach einer großen Niederlage ist es jedenfalls, dass die Mannschaft wieder zusammenwächst. Das ist auch bei unserem Team ein Thema. Wir haben viele Spieler mit Migrationshintergrund in unseren Reihen. Und da müssen die Spieler erst recht zueinanderfinden. Wir sind zuversichtlich, dass es klappt und wir zurück auf die Erfolgsspur finden.“

Bernd Winkler (46) ist Cheftrainer bei der B-Jugend von Arminia Tegel und bringt zehn Jahre Erfahrung mit: „Nach so einer Niederlage sollte Löw künftig wieder auf mehr junge Talente setzen und nicht mehr an denen festhalten, die schon satt sind. Spieler wie Özil gehörten für mich schon vor der enttäuschenden WM nicht mehr in den Kader hinein. Es braucht jetzt erst recht Mut zu frischem Blut.

Unabhängig davon, wie man das Team trainiert: Wichtig ist, dass man nach einem Tiefschlag etwas findet, das für gute Stimmung sorgt. Ein Trainer muss den Ehrgeiz, den er von seinen Spielern erwartet, selbst vorleben. Und das ist für Jogi Löw nicht gerade einfach. Er hat viele hochkarätige Spieler in seinen Reihen. Und wenn man auch auf der Reservebank sehr stark besetzt ist, wird es schwer, allen Leistungsträgern gleichermaßen Spielanteile zu geben. Wenn man da keine Ausgewogenheit findet, führt das zu Enttäuschung.“

Der Mannschaft das schnelle Spiel nach vorne einimpfen

Werner Dahms (66) ist Trainer der 1. E-Jugend vom TSV Mariendorf 1897: „Mit der Nationalmannschaft würde ich das Eins-gegen-eins trainieren und das schnelle Spiel nach vorne: Von außen bis zur Grundlinie runterlaufen und dann kommt die Flanke. Bei den Stürmern würde ich den Fokus darauf legen, dass sie direkt abschließen, wenn sie den Ball bekommen. Was mir bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt aufgefallen ist, ist, dass sie eine hohe Ballsicherheit haben, aber nur hintenrum spielen und die Bälle quer hin- und herschieben. Keiner traut sich den finalen Pass zu spielen oder aus 20, 25 Metern abzuschließen. Dabei haben wir so gute Techniker. Das kannst du mit ihnen auch im Training üben.

Die anderen Mannschaften haben bei der letzten WM gezeigt, wie man schnell spielt und dabei auch Tore schießt. Man kann das zum Beispiel im Training mit einem Zwei-gegen-zwei üben. Die Spieler müssen nach vorne spielen und schnell den Abschluss suchen. Die Flanke muss kommen, und sie dürfen nicht zurückspielen. Das schnelle Kombinationsspiel muss den Spielern eingeimpft werden. Wenn das eingespielt ist, dann erzielt die Mannschaft so auch Tore. Eine andere Möglichkeit für das Training ist ,Überzahl gegen Unterzahl‘. Damit kann man das alles gut üben. Außerdem ist die Beidfüßigkeit wichtig. Das trainiere ich auch schon mit meinen Kleinen aus der E-Jugend, und es ist immer schön zu sehen, wenn sie das umsetzen.

Bei einem öffentlichen Training wie am Dienstag muss man natürlich auch etwas fürs Auge machen. Zum Beispiel Jonglieren – dass die Spieler versuchen, die Bälle hochzuhalten. Dann kann jeder mal brillieren. Oder die Spieler stehen alle im Kreis und einer in der Mitte. Der spielt dann immer von einem zum anderen und hält den Ball hoch. Wir nennen das ,Für die Galerie spielen‘. Und Torschüsse kommen bei Zuschauern immer sehr gut an. Die Flanken kommen abwechselnd von rechts und links, und dann kann man auch mal einen Fallrückzieher einbauen. Am Ende sollte es natürlich ein Abschlussspiel geben. Das kann man so machen, dass jeder Spieler immer nur einen Ballkontakt haben darf. Das sieht sehr gut aus.“

Fehler im Training durchspielen

Kai Voigt (46) ist seit 2015 Trainer der C-Jugend beim Weißenseer FC: „Nach einer Niederlage ist es wichtig, an die Stärken der Mannschaft zu appellieren. Ich würde die Jungs da abholen, wo sie sich nach einem Rückschlag befinden. Dazu gehört es, die Fehler zu analysieren und ganz bewusst in das Training mit einzubauen.

Neben diesem Ernst ist es aber auch wichtig, den Spaß zu erhalten. Um für neue Motivation zu sorgen, rate ich dem Nationaltrainer dazu, junge, erfolgshungrige Spieler zu holen. Die Öffentlichkeit muss Joachim Löw aber auch die Zeit geben, einen Umbruch im Team herbeizuführen. Wir haben hervorragende Spieler in den U19- und U17-Nationalmannschaften. Unser eigenes Erfolgsrezept ist der gute Teamgeist und der Wille zu gewinnen. Das ist es, was auch die Nationalelf wieder nach vorne bringt.“

In zehn Sekunden zum Torabschluss

Dominik Kunowski (28) ist seit dieser Saison Trainer der 1. C-Jugend beim SC Staaken: „Ich würde mit der Nationalmannschaft am schnellen Umschaltspiel feilen. Wir haben doch so schnelle Spieler wie Timo Werner. Ich bin ein großer Befürworter dieses Spiels, also weg vom hohen Ballbesitz, zumindest nicht in dem Maße, wie es zuletzt bei der Nationalmannschaft der Fall war.

Im Training kann man das mit Zehn-Sekunden-Angriffen üben: Da hat eine Mannschaft zehn Sekunden Zeit, um ein Tor zu erzielen. Das funktioniert sehr gut. Aber an sich macht Jogi Löw seine Sache gut. Das sieht man ja daran, dass er alles erreicht hat. Bei der WM lag es eher an den Spielern, man hatte das Gefühl, dass sie satt waren. Künftig sollte man noch mehr auf junge Spieler setzen. Beim Confed Cup hat man es gesehen, da haben es die Jungen auch gemacht.“

Den Gegner besser beobachten

Patrick Mastrandrea(49) ist seit sieben Jahren Trainer der ersten C-Jugend des 1. FC Wacker Lankwitz: „Die Probleme liegen im Mannschaftsgefüge. Ich glaube, dass es da noch immer nicht stimmt. Wir haben zu viele satte Spieler, und der Umbruch fand noch nicht richtig statt. Aus der WM kann man auch lernen, dass man Gegner vorher besser beobachten muss, um sich auf sie einzustellen.

Der Bundestrainer sollte in seinem System auch mehr auf Eins-zu-eins-Situationen setzen. Das führt dazu, dass die individuelle Klasse besser zum Tragen kommt. Die Mannschaft sollte lernen, in Zukunft mehr Umschaltmomente zu kreieren. Das Umschalten in Richtung Angriff läuft für meinen Geschmack zu behäbig. Man muss sich im Eins-zu-eins durchsetzen – und dann öffnet sich der Raum für eine Torchance. Alles läuft darauf hinaus, dass das Spiel der Nationalelf schneller werden muss. Dann kommt der Erfolg zurück.“

Mannschaftsabend mit Playstation

Rani Al-Kassem(38), Jugendleiter und Trainer der U11-Mannschaft bei Blau-Weiß 1890 Berlin: „Mit der Nationalmannschaft würde ich taktische Übungen und Dribblings machen, denn die anderen Nationen hängen da nicht mehr so hinterher. Aber das meiste kommt vom Kopf. Die Nationalspieler waren zuletzt verunsichert in allen Bereichen. Sie müssen vom Kopf frei spielen.

Vielleicht brauchen sie einen Mannschaftsabend, wo sie essen, trinken und Playstation spielen. Wenn du zusammen Spaß hast, läufst du auch für jemand anderen und machst zwei Schritte mehr. Ich mache mit meinen Jungs viel Spaßtraining, wir spielen zum Beispiel ,Der Plumpsack geht rum‘. Das trainiert Schnelligkeit, Koordination, und der Spaß ist vorhanden. Vielleicht sollte die Nationalmannschaft mal eine Schnupperwoche in einem Verein machen. Da könnten sie bestimmt etwas mitnehmen.“

Kein Straftraining veranstalten

Eren Eser(29) ist seit drei Jahren Jugendtrainer bei der B-Jugend des Friedenauer TSC II: „Ich denke, Jogi Löw macht das schon selbst. Man sollte da nicht so viel reinreden und auf seinen Sinn für Fehleranalysen vertrauen. Wichtig ist aus meiner Sicht: Er sollte den Jungs Spaß am Fußball neu vermitteln und auf keinen Fall ein Straftraining veranstalten. Das schwächt die Moral noch zusätzlich und demotiviert.

Wichtiger als das Ändern der Trainingsmethoden ist es in Zeiten des Misserfolgs, noch mehr mit der eigenen Mannschaft zu sprechen. Jeder Einzelne im Team muss wissen, dass er für den Erfolg gebraucht wird im Kampf um die Spitze. Ich kenne solche Situationen selbst – auch aus Zeiten, als es nicht um große Siege, sondern um den Kampf gegen den Abstieg ging. Ich finde, der Nationalmannschaft hat es an Teamgeist gemangelt, nicht am fußballerischen Können. Teamgeist ist das, was meine Mannschaft auszeichnet und hoffentlich weit nach vorne bringt.“

