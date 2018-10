Wie gut ist Hertha?

Berlin. Zufriedenheit ist nicht so das Ding von Pal Dardai. Ja, die Ausbeute von 14 Punkten aus sieben Spielen, „das ist schön“, sagte der Cheftrainer von Hertha BSC, „aber ich bin erst zufrieden, wenn wir Weihnachten ­genügend Punkte haben“.

Dabei liegen die Berliner so gut wie lange nicht. Nachdem knapp die Hälfte der Vorrunde absolviert ist, gehört Hertha mit einem Zwei-Punkte-Schnitt zur Beletage des deutschen Fußballs: Platz fünf, punktgleich mit dem Zweiten Gladbach, einen Zähler vor Serienmeister Bayern München. Doch Dardai kennt die Mühlen des Bundesliga-Alltages: „Wenn wir schlau sind und konsequent weiterpunkten, kann das eine schöne Winterpause werden.“ Was bleibt, ist die Frage: Wie gut ist der Hertha-Jahrgang 2019 ­wirklich?

Formschwankungen bei den Jungen

Das 0:0 in Mainz war wieder eine Auswärtsvorstellung der Blau-Weißen, wie die Fans sie in den vergangenen Jahren relativ häufig erlebt haben: Hinten robust. Hertha im Pech bei der Großchance, die Vedad Ibisevic an den Pfosten des Mainzer Tores köpft. Und Hertha im Glück, als Schiedsrichter Daniel Schlager beim Einsteigen von Per Skjelbred gegen den Mainzer Jonathan Burkardt keinen Elfmeter pfeift.

Hertha beherrscht aktuell mehrere Tonarten: In Mainz, das war Fußballarbeiten. Hertha kann aber auch Fußballzaubern, belegt gegen Schalke (2:0), Gladbach (4:2) oder die Bayern (2:0). Für Dardai ist die Erinnerung an den Prestigesieg gegen die Münchener zuviel des Guten. „Gehst du zum Flughafen nach Mainz, reden alle nur über Bayern München. Nach dem Spiel in Mainz fliegst du zurück: Immer noch reden alle über Bayern München. Das müssen wir vergessen.“

Sorge um Niklas Stark

Schon klar: In der Entwicklung mit Talenten wie Arne Maier (19) oder ­Javairo Dilrosun (20) sind Formschwankungen eingepreist. In Mainz waren die Überraschungen der ersten Monate nicht so frisch, so dynamisch, wie man sie schon erlebt hat.

Mit Blick auf das Verletzungspech ist es erstaunlich, wie gut Hertha dasteht. In Mainz zog sich Niklas Stark eine Sprunggelenksverletzung zu. Heute soll eine Untersuchung zeigen, wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird. Vor allem in der Defensive sollten keine weiteren Ausfälle dazukommen. Jordan Torunarigha (Achillessehnenprobleme) fällt seit Wochen aus. Auch Marko Grujic (Bänderriss am Sprunggelenk) wird schmerzlich vermisst.

Plattenhardt hofft auf Löw

Ein Element, das immer etwas über die Qualität eines Kaders aussagt: Wie groß ist der Konkurrenzkampf? So wie Davie Selke im Sturm mit Torjäger Vedad Ibisevic um Einsatzzeiten konkurriert, duellieren sich als linke Verteidiger Maximilian Mittelstädt und Marvin Plattenhardt. Gegen die Bayern überzeugte Mittelstädt. In Mainz durfte Plattenhardt ran.

Bundestrainer Joachim Löw hat den Confed-Cup-Sieger von 2017 für die aktuellen Länderspiele nicht eingeladen. Plattenhardt (sieben Länderspiele) zum Thema Nationalelf: „Ich mache das Beste daraus. Ich habe mich gefreut, dass ich in Mainz starten durfte.“ Ob er glaubt, dass der Bundestrainer wieder anruft? Plattenhardt: „Ich glaube an vieles, auch daran.“ Trainer Dardai jedoch nimmt Plattenhardt in Pflicht. „Gegen Mainz, das war der Standard-Marvin. Aber er kann mehr. Er muss mutiger sein. Das erwarte ich von ihm.“

Als nächstes geht es gegen Freiburg

Auf Hertha warten bis zur nächsten Länderspielpause im November ­erneut interessante Aufgaben: Daheim gegen Freiburg (21. Oktober), in Dortmund (27.), gegen Leipzig (3. November) sowie in Düsseldorf (10.). Dazwischen liegt das Zweitrunden-Pokalspiel in Darmstadt (30. Oktober).

Der Aufschwung beim Hauptstadt-Klub wird bundesweit wohlwollend begleitet. Auch im „Guardian“ (London) oder auf der US-Internetplattform ESPN wird ausführlich berichtet. Dass Hertha noch kein Schwergewicht im deutschen Fußball ist, zeigt sich in der Diskussion um die Strukturreform der Deutschen Fußball Liga (DFL). Anders als Zweitligist 1. FC Union, der sich mit eigenen Thesen prominent positioniert hat, bewegt sich Hertha im Pulk mit anderen Bundesligisten. Nein, Hertha werde kein eigenes Papier publizieren, sagte Manager Michael Preetz. „Wir arbeiten aktiv mit in den DFL-Gremien.“ Herthas Finanzchef Ingo Schiller etwa sitzt im DFL-Aufsichtsrat.

Preetz fordert eine Haltung gegen den Rechtsruck

Auf einem anderen wichtigen Gebiet zeigt Hertha durchaus Flagge. Im ZDF-„Sportstudio“ widersprach Preetz der Auffassung von Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. Der hatte formuliert, Politik habe im Fußball nichts zu ­suchen.

„Die Einschätzung von Ralf Rangnick teile ich überhaupt nicht“, sagte Preetz. „Im Fußball haben wir eine Riesenaufmerksamkeit. Ich finde, dass wir die verdammte Verpflichtung haben, aufzustehen und Haltung zu zeigen. Das müssen wir in einer Zeit, in der jeder spürt, dass es im Moment nicht in die richtige Richtung geht.“ Was Preetz meint: „Stichwort Rechtsruck.“

Sowohl in der Sendung als auch am Tag danach in den sozialen Medien bekam der Hertha-Manager viel ­Zustimmung für seine Aussagen: „Wir haben die Möglichkeit, uns klar zu positionieren. Ich finde, dass wir im Fußball definitiv diese Haltung auch zeigen müssen.“