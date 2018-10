Philip Köster ist immer auf dem Sprung

Sylt. Philip Köster ist jedes Jahr aufs Neue begeistert. „Der Weltcup auf Sylt ist der einzige, bei dem Tausende Menschen am Strand stehen“, sagt der Windsurfer. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Sonne scheint oder es kalt ist, regnet oder stürmt. Der Brandenburger Strand vor Westerland wird so oder so zu einer Partyzone. Aber es geht nicht nur um das Feiern der Schönen und Reichen, auch der Sport spielt eine Hauptrolle. Über mehr als 70 Lautsprecher werden die Zuschauer darüber informiert, was sich draußen zwischen den meterhohen Wellen abspielt.

Ein Grund für den riesigen Andrang ist natürlich Philip Köster. 2011 wurde er mit 17 Jahren als erster Deutscher Weltmeister im Wellenreiten, drei weitere Titel ließ er 2012, 2015 und 2017 folgen. „Vier WM-Titel sind schon sehr, sehr gut“, sagt er, fügt allerdings nicht ganz unerwartet hinzu: „Der fünfte wäre super.“ Dafür muss er in dieser Woche vor seinem spanischen Kontrahenten Victor Fernandez landen. Doch auch das wäre nur eine Zwischenstation. „Ich will der Beste sein“, sagt der 24-Jährige. Und die Bestmarke hält Björn Dunkerbeck. Der Däne wurde acht Mal Weltmeister im Wellenreiten, sammelte in allen Surf-Disziplinen insgesamt 42 Titel.

Dunkerbeck hat in seiner Karriere 42 WM-Titel geholt

Dass Philip Köster Windsurfer wurde, ist keine große Überraschung. 1980 waren seine Eltern von Hamburg nach Gran Canaria ausgewandert, bezogen an der Playa de Vargas nur 90 Meter vom Wasser entfernt ein Haus und machten eine Surfschule auf. 1994 wurde der kleine Philip in Las Palmas de Gran Canaria geboren. Mit acht Jahren stand er zum ersten Mal auf dem Brett. Und geht seitdem fast täglich zwischen vier und fünf Stunden raus. „Wasser bedeutet für mich Freiheit, auf dem Wasser fühle ich mich wohl“, beschreibt er sein Verhältnis zu den Elementen, „und Wind ist ein sehr guter Motor.“ Wenn zu Hause die Tür vibriere, werde er schon nervös. „Dann weiß ich: Der Wind ist wieder gut.“

Wenn sich niemand mehr vors Haus traut, weil der Wind mit sieben bis acht Stärken bläst, das sind zwischen 50 und 75 km/h, und die Wellen sich zwischen drei und fünf Metern auftürmen, dann sind das für Philip Köster die idealen Voraussetzungen. Bis zu 15 Meter lässt er sich hochkatapultieren, um mindestens einen Doppel-Loop machen zu können, also einen zweifachen Überschlag. Besser ist jedoch der Triple-Loop. Und die Krönung nennt sich Push-Loop-Forward. „Das ist eine Rückwärts- und eine Vorwärts-Rotation in einem Sprung“, erklärt der Surfer.

Neue Sprünge können erstmals schmerzhaft enden

Wenn Turner oder Eiskunstläufer in ihre Wettkämpfe gehen, dann wissen sie genau, in welcher Reihenfolge sie ihre Schwierigkeiten aneinanderreihen werden. Der 1,93 Meter große Athlet kann darüber nur schmunzeln. „Bei mir geht alles sehr spontan, es ist ja alles wetterabhängig“, sagt er. Am Anfang versucht er jedoch gleich einen Doppel-Loop zu machen. Quasi als Demonstration der Stärke.

Nicht ganz so spontan geht es, wenn sich Köster vornimmt, ein neues Manöver einzustudieren. Im Gegensatz zu Turnern und Eiskunstläufern, die mit Schaumstoffgrube oder Longe üben können, kann er auf diese Hilfsmittel nicht zurückgreifen. „Ich gehe neue Sprünge sehr lange und sehr oft im Kopf durch“, sagt er, „erst dann probiere ich sie aus.“ Was mitunter sehr schmerzhaft ist. „Erst vergangene Woche bin ich aus zwölf Metern auf den Rücken gefallen, weil ich Wind und Wellen falsch eingeschätzt hatte“, erzählt er, „da war mir danach richtig schwummrig vor Augen.“

Bei einem Sturz in Australien reißt er sich das Kreuzband

In seiner Karriere ging es für Philip Köster immer aufwärts. Bis vor zwei Jahren, als er einen ersten Dämpfer erhielt. Kreuzband und Innenband gerissen, Meniskus geschädigt - so lautete die Diagnose nach einem Sturz im Training in Australien. Der Weg zurück war hart, seitdem dosiert er zumindest sein Training ein wenig, hört auf die Signale seines Körpers.

Doch auch wenn Philip Köster pausiert, ohne große Sprünge geht es nicht. Erst vor drei Jahren hat der Mann von den Kanaren zum ersten Mal Schnee gesehen, als er seine Freundin Manca Notar, die Weltmeisterin im Stand-up-Paddeln, in deren Heimat Slowenien besucht hat. Irgendwann hat er sich auf ein Snowboard gestellt. Lachend sagt er: „Ich habe gleich ein paar Sprünge gemacht - ohne geht es nicht.“

Die Grundausstattung fürs Surfen kostet 2000 Euro

Nicht nur zwischen Köster und Notar gibt es das Duell Windsurfen und Stand-up-Paddeln, auf den Seen und am Meer kommt noch das Kitesurfen hinzu. Vor allem in der Handhabung und beim Preis ist das Surfen im Nachteil. Der Kitesurfer benötigt nur ein kleines Brett und ein Segel, das er im Rucksack verstauen kann, fürs Paddeln gibt es aufblasbare Boards. „Wenn ich in der Stadt wohne und keine Garage habe, dann ist Windsurfen ein schwieriger Sport“, bekennt der Surf-Champion. Und teuer. Die Grundausstattung kostet 2000 Euro, nach oben gibt’s kaum Grenzen.

Köster würde auch gern einmal das Kiten probieren, aber nur bei schwachem Wind. Bei den Bedingungen auf Sylt fährt er lieber mit Board und dem Segel mit seiner Nummer „G-44“ raus. Zuschauen käme für ihn bei den Bedingungen übrigens nicht in Frage: „Ich würde mir das nicht geben.“