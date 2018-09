Eisbären verfallen wieder in ihre alten Schwächen

Straubing. Micki DuPont wollte gar nicht mehr vom Eis. Erst als ihn der Stadionsprecher mit Nachdruck aufforderte, Platz für die Eisbereitungsmaschine zu machen, beendete der Verteidiger der Eisbären Berlin das Aufwärmen und trollte sich in die Kabine. Nach der Verletzung von Jonas Müller gegen Iserlohn konnte EHC-Trainer Clément Jodoin in Straubing nur sechs Abwehrkräfte aufbieten. Wahrscheinlich ahnte DuPont, dass es auf ihn und die anderen fünf verbliebenen Verteidiger besonders ankommen würde. Doch sein Einsatz blieb unbelohnt. Die Eisbären unterlagen den Tigers mit 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) und kassierten im sechsten Saisonspiel die dritte Pleite. Am Dienstag wartet mit dem Spiel bei Tabellenführer Düsseldorf die nächste schwere Prüfung.

Die Niederlage haben sich die Berliner wieder einmal selbst zuzuschreiben. Straubing war durch Mitchell Heards Treffer in Überzahl (3.) früh in Führung gegangen, doch Florian Busch konnte nur 15 Sekunden später ausgleichen. Danach hatte Marcel Noebels die große Chance, die Eisbären in Front zu schießen, scheiterte aber völlig freistehend an Tigers-Torhüter Jeff Zatkoff. Berlin war bis dahin das bessere Team, brachte sich aber im zweiten Drittel mit zu vielen Strafzeiten aus dem Konzept. Ein Problem, dass Jodoin seit der Vorbereitung beklagt, dass man zuletzt aber in den Griff zu bekommen schien.

Das Spiel am Sonntag war ein Rückfall. Fredrik Eriksson (36.) traf im Powerplay zur Straubinger Führung (36.), Michael Connolly (38.) zum 3:1. „Wir haben blöde Strafen kassiert. Das ist das Schlimmste, was passieren kann“, sagte Busch. Auch Noebels meinte: Wenn man von 40 Minuten zehn in Unterzahl spielt, wird es schwer, das Spiel zu gewinnen.“ Durch Dylan Wruck (51.) mussten die Eisbären sogar einen dritten Treffer in Unterzahl hinnehmen. Zwar kamen die Gäste durch Sean Backman (55.) und Jamie MacQueen (59.) noch heran. Doch ein Schuss von Stefan Loibl (60.) ins leere Tor besiegelte die Niederlage. Den Fehlpass hatte zuvor ausgerechnet Micki DuPont gespielt.

( häf )