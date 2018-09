DEL: Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin live im TV & Stream

Die Eisbären Berlin durften am letzten Spieltag den dritten Sieg in Folge feiern. Beim 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) gegen die Iserlohn Roosters erzielte Stürmer MacQueen nach beherzten Antritten die ersten beiden Tore für die Berliner (27./39.), brachte sie damit zweimal in Führung und ließ sogar noch einen dritten Treffer folgen (51.). "Es tat gut, ein paar Tore zu schießen", so MacQueen nach dem Spiel. "Da baut man schon früh in der Saison Selbstvertrauen auf. Aber es waren auch gute Pässe von meinen Mitspielern, sie hatten einen großen Anteil daran."

Jetzt geht es für die Eisbären am Sonntag (30. September, 19 Uhr) auswärts gegen die Straubing Tigers. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Januar 2018 setzten sich die Tigers knapp mit 6:5 durch.

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

Tickets für das Auswärtsspiel gegen die Straubing Tigers können online auf der Internetseite der Tigers erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (30. September) um 19:00 Uhr sind noch Karten erhältlich.

