Statzkowski ist neuer Präsident der Berliner Leichtathleten

Berlin. Andreas Statzkowski ist neuer Präsident des Berliner Leichtathletik-Verbandes (BLV). Der frühere Staatssekretär und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses wurde beim Verbandstag gewählt und tritt die Nachfolge Gerhard Janetzky an.

Janetzky stellte sich nach neun Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl. Am Verbandstag wurde auch der Gerhard-Schlegel-Preis an den Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting verliehen, der in diesem Jahr seine Karriere beendet hat. "Das Präsidium würdigte Harting für seine sportlichen Erfolge und unermüdliche Einsatz im Jugendbereich und im Team Berlin", wie es in der Verbands-Mitteilung vom Freitag stand.

( dpa )