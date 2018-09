Wie die deutschen Chancen auf die EM 2024 stehen

Berlin. Wie die Chancen stehen, dass die Fußball-EM 2024 in Deutschland (und damit auch in Berlin) ausgetragen wird, verdeutlichen zwei Sätze. Bevor die Mitglieder des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (Uefa) an diesem Donnerstag in Nyon/Schweiz darüber abstimmen (etwa 14.45 Uhr, HR), erstellte die Uefa einen Prüfbericht über beide Bewerber: Deutschland und die Türkei. Darin heißt es abschließend über den Deutschen Fußball-Bund (DFB): „Insgesamt präsentiert der Bewerber eine inspirierende, kreative und sehr professionelle Vision.“ Über den türkischen Verband (TFF) ist zu lesen: „Insgesamt präsentiert der Bewerber eine inspirierende, attraktive und qualitativ hochstehende Vision.“ Deutschland zum zweiten Mal nach 1988 oder erstmals die Türkei? Am Tag der EM-Entscheidung wird es wohl auch um Nuancen gehen.

Das ist insofern erstaunlich, weil der Rest des nicht bindenden Uefa-Berichts die deutsche Bewerbung klar im Vorteil sieht. Vor allem die wirtschaftlich schwierige Situation der Türkei, die infrastrukturellen Probleme und die schlechte Menschenrechtslage im Land sprechen dagegen, dass die Türken bei ihrem vierten Versuch nach 2008, 2012 und 2016 den Zuschlag erhalten. Doch man darf nicht vergessen, dass hier Fußball-Funktionäre abstimmen. Da geht es unberechenbar zu, wie auch die WM-Vergabe nach Deutschland 2006 gezeigt hat, als eigentlich Südafrika klar favorisiert war und später durch die Sommermärchen-Affäre der Verdacht nahegelegt wurde, dass man finanziell nachhalf. Das Thema Menschenrechte ist bei Funktionären ohnehin eher zweitrangig, wie man seit der skandalösen Entscheidung für Katar als WM-Gastgeber 2022 weiß.

Neun Stimmen würden Deutschland wohl reichen

Entscheidend ist das Geld. Das gab auch Uefa-Präsident Aleksander Ceferin zu: „Für die Entwicklung des Fußballs und für die Uefa ist es sehr wichtig, so viel wie möglich mit dem Turnier zu verdienen, um das Geld dann an alle Verbände in Europa zu verteilen“, sagte der Slowene im ZDF.

Ceferin gilt als Unterstützer der deutschen Bewerbung, was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass er 2016 auch mit DFB-Unterstützung gewählt wurde. Er ist einer von 17 Uefa-Funktionären (die Französin Florence Hardouin ist die einzige Frau), die über die EM-Vergabe entscheiden. Der Schwede Lars-Christer Olsson fehlt krankheitsbedingt. Und ob der Italiener Andrea Agnelli erscheinen wird, ist unsicher. Terminliche Gründe, heißt es. Womöglich will es sich der Präsident von Juventus Turin nicht mit dem Absatzmarkt Türkei verscherzen. Agnelli ist auch Fiat-Vorstand. Es könnten also nur 16 Funktionäre sein, die über die EM abstimmen. Neun Stimmen würden den Deutschen reichen. Bei einem Patt entscheidet Ceferin, oder er greift zum Los. England dürfte für Deutschland stimmen.

Türken locken mit mietfreien Stadien und Steuerfreiheit

Das liegt auch daran, dass sich der DFB bei der EM 2020 mit 13 Gastgebern zurückgezogen hatte und nun die Briten die Halbfinals sowie das Endspiel austragen. Dazu gelten Polen, die Schweiz und Frankreich als Unterstützer. Für die Türken sollen Bulgarien und Spanien stimmen. Die Türkei verlor schon bei der letzten EM 2016 nur 6:7 gegen Frankreich. Nun lockt sie mit steuerfreien Gewinnen und mietfreien Stadien. Steuerfreiheit hatte die Uefa in ihr Anforderungsprofil geschrieben. Die deutschen Behörden gewähren das allerdings nicht. Doch der DFB weist darauf hin, dass durch die größeren Stadien in Deutschland mindestens 300.000 Tickets mehr und die Partnerrechte teurer verkauft werden könnten. „Wir bieten politische und wirtschaftliche Stabilität, wir haben ein Nachhaltigkeits­­konzept und verfügen über die Erfahrung in der Organisation großer Turniere“, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Er, EM-Botschafter Philipp Lahm und auch Bundestrainer Joachim Löw werden heute bei der Vorstellung der Bewerbung mit auf der Bühne für den DFB stehen, wenn 15 Minuten lang Fragen zu beantworten sind. Für den DFB, der mit zehn Stadien antritt (Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Leipzig, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Frankfurt), wäre der Zuschlag für die EM enorm wichtig. Grindel hat der Sache nicht zuletzt durch seinen Umgang mit der Causa Mesut Özil geschadet. Nun hängt auch seine Zukunft vom Tag der Entscheidung ab.