Timo Boll ist noch zu gut für den Rest Europas

Alicante/Berlin. Manch Zuhörer hat sich gewundert, als Timo Boll 2016 vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro sagte, er könne sich sehr gut vorstellen, auch vier Jahre später in Tokio noch einmal um Medaillen zu kämpfen. Immerhin 35 Jahre war der Hesse aus dem Odenwaldkreis da schon alt. Aber Tischtennis ist nun mal ein Sport, den man nicht nur bis ins sehr hohe Alter ausüben, sondern auch bis ins nicht ganz so hohe Alter sehr erfolgreich betreiben kann. Vorausgesetzt, man hat so viel Gefühl für den Ball wie Timo Boll.

Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, hat er ihn am vergangenen Wochenende erbracht. Europameister mit 37, zum siebten Mal in seiner erfolgreichen Karriere. Auf der mitternächtlichen Siegesfeier beim Italiener an Alicantes malerischer Strandpromenade Explanada musste er darüber selbst lachen, das gehört zu seinen Stärken, dass er wohl seinen Sport ernst nimmt, doch sich nicht immer allzu sehr.

Vor zwanzig Jahren gab der Hesse sein EM-Debüt

„Im Training habe ich ja kaum ein Spiel gewonnen, egal, gegen wen. Die anderen haben mich ja schon fast ausgelacht“, sagte das deutsche Sportidol schmunzelnd über seinen mühseligen Weg nach langer Verletzungspause, bis hin zu seinem neuerlichen EM-Triumph. „Beinahe peinlich“ sei dies für ihn gewesen. Schämen aber muss sich der mit 37 Jahren älteste Champion der 60-jährigen EM-Geschichte nach seinem neuerlichen Coup keinesfalls. Buchstäblich aus dem Stand eroberte der Düsseldorfer den vor sechs Jahren verlorenen Thron zurück und brillierte dabei in der Endphase des Turniers wie zu allerbesten Zeiten – die allerdings für eine Ausnahmeerscheinung wie Boll zwanzig Jahre nach seinem EM-Debüt und nach insgesamt 18 kontinentalen Titeln überhaupt nur schwer zu bestimmen sind.

„Als ich vor der EM von schlechter Form gesprochen habe, war das keine Tiefstapelei. Ich war ja auch konditionell nicht gut, weil ich mich über Monate wirklich nur geschont habe. Ich bin deswegen selbst überrascht, wie schnell bei dieser EM die Automatismen und das Feingefühl zurückgekommen sind“, sagte der Weltranglistenvierte über seine kaum für möglich gehaltene Steigerung.

Seine Gegner sind im Schnitt 11,17 Jahre jünger als er

Anscheinend ist es Boll in der langen Pause wegen eines Bandscheibenvorfalls gelungen, sich wieder einmal neu zu erfinden. „Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich demütig sein muss, weil ich weiß, wie schnell alles vorbei sein kann, und war für jeden Schritt nach vorn dankbar. Ich habe viel über mein Spiel nachgedacht, abseits und auch immer wieder am Tisch. Das war harte mentale Arbeit.“ Die haben jetzt andere. In Alicante waren seine sechs Gegner im Schnitt 11,17 Jahre jünger als er.

Es geht schon bald weiter. In der zweiten Oktober-Hälfte steht der Weltcup in Paris für den Vorjahres-Zweiten an. Seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei Triple-Gewinner Borussia Düsseldorf will Boll auf jeden Fall erfüllen. Aufhören ist für den EM-Altersrekordler noch lange keine Option. Warum auch? Die Schweden Jan-Ove Waldner (in Athen mit knapp 39) und Jörgen Persson (in Peking mit 42) sowie der Weißrusse Vladimir Samsonov (in Rio mit 40) schafften es auch als ältere Herren noch ins Halbfinale Olympischer Spiele. „Selbst bei einem schlechten Tag im Training merke ich den Spaß, die Freude und vor allem den Biss“, sagte Boll, „das sind gute Vorzeichen, um noch lange und gut spielen zu können. Hoffentlich hält mein Kadaver noch etwas.“ Im Moment sieht es ganz danach aus.

