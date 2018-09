Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren

Berlin. Es ist nicht so, dass Sean Richard beim Gedanken an ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub übermäßig sentimental werden würde. „Das ist einfach nur der nächste Gegner, dem wir den Hintern versohlen wollen“, sagt der Footballer der Berlin Rebels vor dem Auswärtsspiel bei Frankfurt Universe am Sonntag (15 Uhr). In der vergangenen Saison war er selbst noch für Frankfurt aufgelaufen, dann aber in die Hauptstadt gewechselt. Nun trifft man sich im Viertelfinale der German Football League (GFL) wieder.

Dabei dürfte diese Begegnung aus Sicht mancher Beobachter überhaupt nicht stattfinden. Die Frankfurter plagen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Im März hatte der Stammverein den Vertrag mit der für den Spielbetrieb in der GFL zuständigen GmbH wegen finanzieller Probleme gekündigt, seit Juli läuft ein Insolvenzverfahren. Die Liga zog Universe vier Punkte ab, was an der Platzierung nichts mehr änderte und einigen Klubs nicht weit genug ging. So forderte Jörg Dreßler, der Geschäftsführer der Dresden Monarchs, in der „Sächsischen Zeitung“ bereits vor einigen Wochen den Ausschluss der Frankfurter aus dem Meisterschafts-Play-off.

Rebels verpassen im letzten Vorrundenspiel das Heimrecht

Sean Richard betont dagegen, dass die finanziellen Probleme nicht der Grund für seinen Wechsel nach Berlin waren. Davon habe er erst später erfahren. „Ich bin mit Frankfurt im Reinen“, sagt er. Trotzdem hätte auch er nichts dagegen gehabt, wenn es bis zum ersten Wiedersehen noch etwas länger gedauert hätte. Die Berliner wollten in dieser Saison unbedingt Platz zwei in der Nordstaffel erreichen, womit sie im Viertelfinale erstmals Heimrecht gehabt hätten und den starken Frankfurtern aus dem Weg gegangen wären.

Doch daraus wurde nichts. Zwar erledigten die Rebels am letzten Vorrundenspieltag vor zwei Wochen ihre Aufgabe mit einem klaren Sieg gegen Hildesheim. Doch die Konkurrenz aus Dresden und Braunschweig spielte nicht mit: Weil das direkte Duell zwischen den Klubs unentschieden endete, zogen beide in der Tabelle noch an den Berlinern vorbei. Hätte es einen Sieger gegeben – egal welchen –, wären die Rebels Zweiter gewesen.

Richard ist einer der besten Offensivspieler der Liga

Allerdings war auch schon der dritte Platz das bislang beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Sean Richard hat daran großen Anteil. Der Niederländer zählt in dieser Saison mit über 1000 Yards Raumgewinn und 14 Touchdowns zu den besten Offensivspielern in der GFL. Dabei ist er selbst nicht einmal zufrieden mit seiner Leistung: „Ich hätte noch viel besser sein können“, meint der 23-Jährige.

In den vergangenen beiden Spielzeiten waren die Berlin Rebels im Viertelfinale jeweils an Südmeister Schwäbisch Hall gescheitert. Nun wollen die Berliner den nächsten Schritt machen und den übernächsten am liebsten gleich hinterher. „Ich habe schon zu Saisonbeginn gesagt, dass ich ins Endspiel will“, sagt Richard. Das Finale findet am 13. Oktober im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt.