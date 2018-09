Trabrennsport So stellte sich der Reporter Häfner als Trabrennfahrer an

Berlin. Ich hatte es mir so einfach vorgestellt. In Gedanken sah ich mich schon wie ein römischer Wagenlenker in rasantem Tempo um die Bahn jagen. Die Realität sieht etwas anders aus: Als ich endlich die Leine von Brandy Simoni übernehmen darf, einem fünfjährigen Hengst, läuft dieser zwar kurz los – hält aber prompt wieder an. Abgewürgt hieß das früher in der Fahrschule.

Der Vergleich ist durchaus zutreffend. 17 Jahre, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, sitze ich tatsächlich noch einmal in der Fahrschule. Diesmal allerdings für Trabrennfahrer. Und genau wie damals steht auch hier am Anfang die Theorie: Vokabeln lernen. Schweifriemen, Brustblatt und, ganz wichtig, es heißt Leinen, nicht Zügel. Man will ja schließlich nicht gleich negativ auffallen im Lager der Traber.

Erst mit ein bisschen Erfahrung geht es in den Sulky

Auf der Rennbahn Mariendorf habe ich gleich mehrere Trainingsstunden gebucht. Meine Fahrlehrerin Denise Darling erwartet mich schon. Sie ist seit etlichen Jahren im Trainingsbetrieb tätig, hat sogar schon mit Derby-Siegern zusammengearbeitet und weiß genau, worauf es ankommt. Ihre erste Anweisung kommt mit Nachdruck: „Bitte festhalten!“ Ich nehme neben ihr auf dem so genannten Fohlenwagen Platz, der eher an eine Kutsche erinnert als an einen Sulky. Zwei-, dreimal müsse man damit schon trainieren, um erst einmal ein Gespür für die Lenkung zu bekommen, erklärt sie. Erst dann dürfe man in den Übungssulky umsteigen und das Tempo nach und nach weiter steigern. Darling meint: „Das ist wie beim Autofahren. Gelernt wird auf dem Polo, aber später darf es dann gern der Porsche sein.“

Also traben wir zunächst gemächlich um die Bahn. Das Geläuf ist während des Trainings tiefer als an Renntagen, was die Gelenke der Pferde schont, eine allzu flotte Gangart aber fast unmöglich macht. Zumal Brandy Simoni an diesem Tag nicht wirklich Lust hat. Immer wieder bleibt der Hengst stehen. „Der hat wirklich eine Arschruhe weg“, meint Denise Darling treffend. Besser könnte man es nicht ausdrücken, denke ich. Schließlich hat man als Fahrer das Hinterteil des Pferdes ja wirklich ständig vor der Nase.

Steuerung ist vergleichbar mit einem Formel-1-Lenkrad

Komischerweise scheint Brandy Simoni genau zu merken, wann meine Fahrlehrerin und wann ich die Leinen in der Hand halte. Ich muss an die Worte von Isabelle Bucher vom Mariendorfer Rennverein denken, als sie mich am Stall der Traberfahrschule ablieferte: „Hengste sind ganz schön frech, aber nicht bösartig. Die sind wie kleine Jungs: Sie müssen sich einfach ausprobieren.“ Darling ergänzt später richtig: „Eine gute Beziehung zum Pferd ist sehr wichtig.“ Das ist es, was Berufsfahrer wie den legendären Heinz Wewering auszeichnet: ihre ruhige, weiche Hand im Umgang mit den Tieren. „Da reagieren die Pferde gleich ganz anders“, sagt Darling.

Meine Erfahrungen mit Pferden beschränken sich dagegen auf ein Wochenende als Kind auf einem Reiterhof in der Lüneburger Heide sowie einen eintägigen Schnuppertag in einem Stall im Havelland. Ob das reicht? Beim Rennverein hatte man mir versichert, dass jeder sich für den Schnupperkurs anmelden kann, ganz egal, wie es um seine Vorkenntnisse bestellt ist. „Es muss überhaupt kein Vorteil sein, wenn man schon jahrelang geritten ist. Die Steuerung ist bei Trabrennfahren ganz anders, als wenn man auf dem Rücken des Pferdes sitzt“, sagt Darling.

Was sie vor allem meint: Es ist gar nicht so leicht, die Spur zu halten. Jede noch so kleine Handbewegung wird über die Leinen direkt auf das Pferd übertragen – ein bisschen wie bei einem Formel-1-Lenkrad, das man auch nicht voll einschlagen muss, um eine Kurve zu fahren. Es ist eine diffizile Angelegenheit. Ich schaue angespannt nach vorn, in Richtung des Pferdekopfes. Was um uns herum geschieht, bekomme ich kaum noch mit.

Am Wochenende starten die Profis beim Breeders Crown

Die Profis müssen dagegen jederzeit den Überblick über das Renngeschehen behalten. Wie das aussieht, kann man sich am Wochenende bei der Breeders Crown anschauen, neben dem Deutschen Traber-Derby das wichtigste Saisonereignis auf der Bahn in Mariendorf. Bei den nach den Jahrgängen der Pferde getrennten Prüfungen geht es am Sonnabend und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr) um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von rund 400.000 Euro. Am Start ist unter anderem der fünffache Derbysieger Robin Bakker (Niederlande) mit Mister F Daag.

Mit ihm werde ich mich so bald wohl nicht messen können. Aber immerhin werden wir endlich schneller. Der Fohlenwagen wackelt und rumpelt; es fühlt sich an, als ob die Reifen eiern, doch es ist nur der wippende Gang von Brandy Simoni. Ich erinnere mich an Denise Darlings erste Anweisung mit dem Festhalten. Mein ganzer Körper ist angespannt: Bauch, Beine, Rücken. Wer Trabrennfahren bislang für einen körperlosen Sport hielt, der sollte es ruhig einmal ausprobieren. Es ist ganz sicher nicht so, dass das Pferd die Arbeit allein macht. Das wird mir spätestens bei der zweiten Einheit einige Tage später bewusst, bei der Denise Darling dieses Mal eine Stute anschnallt, Everpolly Boko. Sie hat es deutlich eiliger als Brandy Simoni und legt schon nach wenigen hundert Metern ein flottes Tempo vor. Der Fahrtwind rauscht an uns vorbei, eine Wolke aus Sand wirbelt auf und Darling hat alle Mühe, das Pferd zu bändigen. In diesem Moment fühlt es sich dann doch ein bisschen so an wie im alten Rom.